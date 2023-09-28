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Инвестиции

Акционеры «Татнефти» одобрили дивиденды за первое полугодие

Ведомости

«Татнефть» сообщила, что ее акционеры на повторном внеочередном собрании утвердили дивиденды за первое полугодие 2023 г. в размере 27,54 руб. на привилегированную акцию.

Стоимость «префов» в ходе торгов на Мосбирже 28 сентября выросла на 0,85% до 607,2 руб. По состоянию на 18:32 мск стоимость бумаг составила 605,3 руб. (+0,53%). Индекс Мосбиржи составлял 3 106,11 пункта (+1,26%). С начала года он вырос на 44%, котировки компании – на 77%.

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Ранее компания объявила несостоявшимся внеочередное собрание акционеров, назначенное на 21 сентября, в связи с отсутствием кворума.

Реестр лиц, имеющих право на получение дивидендов, закрывается 11 октября. Общий размер дивидендов, объявленных на привилегированные акции, составляет 4,06 млрд руб.

29 августа «Татнефть» представила финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2023 г. Чистая прибыль компании выросла на 6% в годовом выражении до 147,67 млрд руб. Выручка в этот период снизилась на 21,1% до 623,86 млрд руб.

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