Акционеры «Татнефти» одобрили дивиденды за первое полугодие

Стоимость «префов» в ходе торгов на Мосбирже 28 сентября выросла на 0,85% до 607,2 руб. По состоянию на 18:32 мск стоимость бумаг составила 605,3 руб. (+0,53%). Индекс Мосбиржи составлял 3 106,11 пункта (+1,26%). С начала года он вырос на 44%, котировки компании – на 77%.