Собрание «Татнефти» по дивидендам не состоялось из-за отсутствия кворума
На данном собрании акционеры должны были принять решение о выплате дивидендов по итогам первого полугодия 2023 г. 15 августа совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие 2023 г. в размере 27,54 руб. за бумагу.
На фоне новости в ходе торгов на Мосбирже 22 сентября стоимость бумаг компании снизилась на 1,59% до минимума в 588,1 руб. По состоянию на 10:25 мск бумаги стоили 594,6 руб. (-0,5%). В то же время индекс Мосбиржи составлял 3 031,1 пункта (-0,39%). С начала года котировки компании выросли на 41%, бенчмарк – на 40%
29 августа «Татнефть» представила финансовые результаты по МСФО. Чистая прибыль компании в первом полугодии выросла на 6% в годовом выражении до 147,67 млрд руб. Выручка в этот период снизилась на 21,1% до 623,86 млрд руб. При этом выручка от продажи нефти упала на 33% до 379,22 млрд руб., от реализации нефтепродуктов – на 16% до 373,56 млрд руб.