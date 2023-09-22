Собрание «Татнефти» по дивидендам не состоялось из-за отсутствия кворума

На фоне новости в ходе торгов на Мосбирже 22 сентября стоимость бумаг компании снизилась на 1,59% до минимума в 588,1 руб. По состоянию на 10:25 мск бумаги стоили 594,6 руб. (-0,5%). В то же время индекс Мосбиржи составлял 3 031,1 пункта (-0,39%). С начала года котировки компании выросли на 41%, бенчмарк – на 40%