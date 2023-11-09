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Бизнес

«Магнит» привлечет иностранцев к работе из-за дефицита кадров

Ведомости

Ритейлер «Магнит» запустил программу набора персонала из числа граждан других государств из-за дефицита сотрудников – граждан России. Об этом сообщила пресс-служба «Магнита».

На первом этапе компания привлечет 40 граждан Узбекистана для работы в распределительном центре в Татарстане. В рамках соглашения, подписанного «Магнитом» с агентством по внешней трудовой миграции при министерстве занятости и сокращения бедности Узбекистана, компания возьмет на себя оплату переезда сотрудников, обеспечит их бесплатным жильем и питанием до получения трудового патента, а также поможет с оформлением документов и подготовкой к экзамену по русскому языку.

«Магнит» также рассматривает возможность привлечения работников из других стран СНГ, например, из Киргизии и Таджикистана, а также из стран дальнего зарубежья, в первую очередь – из Индии. Иностранцев планируют задействовать в качестве кладовщиков-комплектовщиков, грузчиков и на других позициях в сфере логистики.

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Директор по персоналу розничной сети «Магнит» Анна Боброва заявила, что компания станет первым российским ритейлером, нанимающим иностранцев напрямую без посредников. Ожидается, что первые работники из Узбекистана приедут в ноябре.

9 ноября стало известно, что «Магнит» закрыл сделку по покупке маркетплейса KazanExpress и на его базе запустит собственный под новым брендом «Магнит маркет». По итогам сделки ритейлер получил 100% долей в ООО «Казаньэкспресс», права на интеллектуальную собственность и всю инфраструктуру маркетплейса.

«Магнит» – второй по обороту ритейлер в стране после X5 Group («Перекресток», «Пятерочка», «Чижик»). Компанию основал Сергей Галицкий. В 2018 г. он продал 29,1% акций структурам ВТБ, а те, в свою очередь, в течение последующих нескольких лет постепенно продавали пакет инвестиционной компании Marathon Group. На конец 2022 г. 66,8% акций ритейлера находилось в свободном обращении, 29,2% принадлежало Marathon Group, 3,7% было у АО «Тандер», а 0,3% – у менеджмента компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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