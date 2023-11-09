«Магнит» привлечет иностранцев к работе из-за дефицита кадров
На первом этапе компания привлечет 40 граждан Узбекистана для работы в распределительном центре в Татарстане. В рамках соглашения, подписанного «Магнитом» с агентством по внешней трудовой миграции при министерстве занятости и сокращения бедности Узбекистана, компания возьмет на себя оплату переезда сотрудников, обеспечит их бесплатным жильем и питанием до получения трудового патента, а также поможет с оформлением документов и подготовкой к экзамену по русскому языку.
«Магнит» также рассматривает возможность привлечения работников из других стран СНГ, например, из Киргизии и Таджикистана, а также из стран дальнего зарубежья, в первую очередь – из Индии. Иностранцев планируют задействовать в качестве кладовщиков-комплектовщиков, грузчиков и на других позициях в сфере логистики.
Директор по персоналу розничной сети «Магнит» Анна Боброва заявила, что компания станет первым российским ритейлером, нанимающим иностранцев напрямую без посредников. Ожидается, что первые работники из Узбекистана приедут в ноябре.
9 ноября стало известно, что «Магнит» закрыл сделку по покупке маркетплейса KazanExpress и на его базе запустит собственный под новым брендом «Магнит маркет». По итогам сделки ритейлер получил 100% долей в ООО «Казаньэкспресс», права на интеллектуальную собственность и всю инфраструктуру маркетплейса.
«Магнит» – второй по обороту ритейлер в стране после X5 Group («Перекресток», «Пятерочка», «Чижик»). Компанию основал Сергей Галицкий. В 2018 г. он продал 29,1% акций структурам ВТБ, а те, в свою очередь, в течение последующих нескольких лет постепенно продавали пакет инвестиционной компании Marathon Group. На конец 2022 г. 66,8% акций ритейлера находилось в свободном обращении, 29,2% принадлежало Marathon Group, 3,7% было у АО «Тандер», а 0,3% – у менеджмента компании.