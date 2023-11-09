«Магнит» привлечет иностранцев к работе из-за дефицита кадров

На первом этапе компания привлечет 40 граждан Узбекистана для работы в распределительном центре в Татарстане. В рамках соглашения, подписанного «Магнитом» с агентством по внешней трудовой миграции при министерстве занятости и сокращения бедности Узбекистана, компания возьмет на себя оплату переезда сотрудников, обеспечит их бесплатным жильем и питанием до получения трудового патента, а также поможет с оформлением документов и подготовкой к экзамену по русскому языку.