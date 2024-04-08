Партнеры Абрамовича вышли из «Азбуки вкуса»

Управляющее «Азбукой вкуса» ООО «Городской супермаркет» в 2023 г. увеличило выручку по РСБУ на 10,9% до 86,3 млрд руб. Компания получила чистую прибыль в 812 млн руб., годом ранее у нее был убыток в 952,9 млн руб. «Азбука вкуса» управляет 168 магазинами с общей торговой площадью 100 000 кв. м в Москве и Санкт-Петербурге. По данным Infoline, в 2023 г. она заняла 20-е место по выручке среди российских продовольственных ритейлеров.