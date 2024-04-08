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Партнеры Абрамовича вышли из «Азбуки вкуса»

Ведомости

Совладельцы Invest AG и основатели металлургического холдинга Evraz, миллиардеры Александр Абрамов и Александр Фролов согласовали выход из капитала продуктовой сети «Азбука вкуса», следует из сообщения ритейлера для инвесторов. Новым акционером и инвестором компании станет АО «Бавэро групп», указано на сайте «Азбуки вкуса». Председатель совета директоров «Азбуки вкуса» Максим Кощеенко (владеет 25,7% сети) отметил в сообщении: «Мы благодарим инвесторов, которые были с компанией с 2015 г. и оказывали нам всестороннюю поддержку в развитии бизнеса».

Как указано на сайте «Азбуки вкуса», 39,6% долей (ранее принадлежали консорциуму Invest AG и Millhouse Романа Абрамовича) сейчас принадлежат «российским инвестфондам». Еще 17,2% – у Олега Лыткина, 3,1% – у менеджмента.

«Бавэро групп», пишет Shopper’s, зарегистрирована в Пермском крае в 2023 г. Ее бенефициары в ЕГРЮЛ не раскрываются. Гендиректор компании – Максим Леванов. Он также владеет 45% в ульяновской компании «Дефус», которая занимается обезвреживанием жидких отходов, и пермской консалтинговой компанией «Левма групп».

Управляющее «Азбукой вкуса» ООО «Городской супермаркет» в 2023 г. увеличило выручку по РСБУ на 10,9% до 86,3 млрд руб. Компания получила чистую прибыль в 812 млн руб., годом ранее у нее был убыток в 952,9 млн руб. «Азбука вкуса» управляет 168 магазинами с общей торговой площадью 100 000 кв. м в Москве и Санкт-Петербурге. По данным Infoline, в 2023 г. она заняла 20-е место по выручке среди российских продовольственных ритейлеров.

Александр Абрамов и Александр Фролов – бизнес-партнеры Романа Абрамовича, основатели и бенефициары металлургической компании Evraz, которой также подконтрольна угольная компания «Распадская». По последним публичным данным, Абрамову принадлежали 19,32% акций Evraz, Фролову – 9,65%, Абрамович владеет 28,64% акций компании. Сейчас Evraz не раскрывает структуру акционеров. Оба бизнесмена, как и Абрамович, включены в санкционный список Великобритании.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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