В Китай поступила первая партия свинины из России

Китай является крупнейшим рынком свинины. По данным Национального союза свиноводов, ежегодно КНР импортирует от 2,5 млн до 3 млн т продукции свиноводства с учетом субпродуктов. По информации Россельхознадзора, Пекин стал основным импортером мяса птицы и говядины из России по итогам 2023 г. В прошлом году КНР импортировала из России 132 900 т мяса птицы и 21 500 т говядины. Наиболее крупными импортерами свинины, в свою очередь, были Вьетнам и Белоруссия, баранины – Иран.