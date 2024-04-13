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В Китай поступила первая партия свинины из России

Ведомости

Первая партия российской свинины поступила в китайский порт, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора. Поставки мяса в КНР возобновились после отмены введенных в 2008 г. китайской стороной ограничений.

«Первая партия российской свинины поступила в китайский порт. В настоящее время осуществляются необходимые таможенные процедуры», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее Китай после оценки рисков и анализа российской системы государственного контроля африканской чумы свиней (АЧС) разрешил России поставлять свинину на свою территорию. Страна отменила ограничения, которые ввела еще в 2008 г. Пресс-служба Минэкономразвития РФ сообщала, что российская свинина начнет поступать на китайские рынки во II-III кварталах 2024 г.

В феврале в Россельхознадзоре сообщили, что три российских предприятия по производству свинины прошли регистрацию у главного таможенного управления КНР. Итоговое решение было принято после получения компаниями ветеринарных сертификатов и прохождениями ими аттестации. 

Китай является крупнейшим рынком свинины. По данным Национального союза свиноводов, ежегодно КНР импортирует от 2,5 млн до 3 млн т продукции свиноводства с учетом субпродуктов. По информации Россельхознадзора, Пекин стал основным импортером мяса птицы и говядины из России по итогам 2023 г. В прошлом году КНР импортировала из России 132 900 т мяса птицы и 21 500 т говядины. Наиболее крупными импортерами свинины, в свою очередь, были Вьетнам и Белоруссия, баранины – Иран. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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