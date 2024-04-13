В Китай поступила первая партия свинины из России
Первая партия российской свинины поступила в китайский порт, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора. Поставки мяса в КНР возобновились после отмены введенных в 2008 г. китайской стороной ограничений.
«Первая партия российской свинины поступила в китайский порт. В настоящее время осуществляются необходимые таможенные процедуры», – говорится в сообщении ведомства.
Ранее Китай после оценки рисков и анализа российской системы государственного контроля африканской чумы свиней (АЧС) разрешил России поставлять свинину на свою территорию. Страна отменила ограничения, которые ввела еще в 2008 г. Пресс-служба Минэкономразвития РФ сообщала, что российская свинина начнет поступать на китайские рынки во II-III кварталах 2024 г.
В феврале в Россельхознадзоре сообщили, что три российских предприятия по производству свинины прошли регистрацию у главного таможенного управления КНР. Итоговое решение было принято после получения компаниями ветеринарных сертификатов и прохождениями ими аттестации.
Китай является крупнейшим рынком свинины. По данным Национального союза свиноводов, ежегодно КНР импортирует от 2,5 млн до 3 млн т продукции свиноводства с учетом субпродуктов. По информации Россельхознадзора, Пекин стал основным импортером мяса птицы и говядины из России по итогам 2023 г. В прошлом году КНР импортировала из России 132 900 т мяса птицы и 21 500 т говядины. Наиболее крупными импортерами свинины, в свою очередь, были Вьетнам и Белоруссия, баранины – Иран.