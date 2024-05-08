В Белоруссии сообщили о росте цен железнодорожных грузоперевозок из Китая
Китай резко поднял тарифы на прямые железнодорожные грузоперевозки в Россию и Белоруссию. Об этом сообщает транспортно-логистический портал Infotrans Media Belarus со ссылкой на экспедиционные компании.
Портал отмечает, что 6 мая в Китае резко выросли ставки фрахта на прямые перевозки в Россию и Белоруссию. В среднем наблюдается рост цен на $500-800 и более в зависимости от станции отправления. Рост цен связывают с уменьшением количества свободных контейнеров в Китае, а также пробками, которые могли возникнуть на границах с КНР.
В сообщении также отмечается, что одновременно с ростом на железнодорожные перевозки выросли ставки морских фрахтов из Китая. Там рост в зависимости от порта отправления составил от $800 до $1500. Большинство свободных мест на судах забронировано, морские линии предлагают места только на конец мая – начало июня.
Ранее «Ведомости» писали, что за первые три месяца текущего года через пограничные переходы Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) перевезено свыше 4,5 млн т экспортных и импортных грузов. Это почти в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Экспортные отправки в Китай через российский погранпереход Гродеково – Суйфэньхэ в целом остались на уровне прошлого года и составили 2,1 млн т. Через пограничный переход Камышовая – Хуньчунь экспортные поставки в КНР выросли в 1,6 раза и составили 976 000 т. Экспортные грузовые перевозки через мостовой железнодорожный погранпереход Нижнеленинское – Тунцзян в январе-марте достигли 1,3 млн т, рост в 2,5 раза.