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В Белоруссии сообщили о росте цен железнодорожных грузоперевозок из Китая

Ведомости

Китай резко поднял тарифы на прямые железнодорожные грузоперевозки в Россию и Белоруссию. Об этом сообщает транспортно-логистический портал Infotrans Media Belarus со ссылкой на экспедиционные компании.

Портал отмечает, что 6 мая в Китае резко выросли ставки фрахта на прямые перевозки в Россию и Белоруссию. В среднем наблюдается рост цен на $500-800 и более в зависимости от станции отправления. Рост цен связывают с уменьшением количества свободных контейнеров в Китае, а также пробками, которые могли возникнуть на границах с КНР.

В сообщении также отмечается, что одновременно с ростом на железнодорожные перевозки выросли ставки морских фрахтов из Китая. Там рост в зависимости от порта отправления составил от $800 до $1500. Большинство свободных мест на судах забронировано, морские линии предлагают места только на конец мая – начало июня.

Ранее «Ведомости» писали, что за первые три месяца текущего года через пограничные переходы Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) перевезено свыше 4,5 млн т экспортных и импортных грузов. Это почти в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Экспортные отправки в Китай через российский погранпереход Гродеково – Суйфэньхэ в целом остались на уровне прошлого года и составили 2,1 млн т. Через пограничный переход Камышовая – Хуньчунь экспортные поставки в КНР выросли в 1,6 раза и составили 976 000 т. Экспортные грузовые перевозки через мостовой железнодорожный погранпереход Нижнеленинское – Тунцзян в январе-марте достигли 1,3 млн т, рост в 2,5 раза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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