В Белоруссии сообщили о росте цен железнодорожных грузоперевозок из Китая

Портал отмечает, что 6 мая в Китае резко выросли ставки фрахта на прямые перевозки в Россию и Белоруссию. В среднем наблюдается рост цен на $500-800 и более в зависимости от станции отправления. Рост цен связывают с уменьшением количества свободных контейнеров в Китае, а также пробками, которые могли возникнуть на границах с КНР.