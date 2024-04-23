Грузоперевозки через погранпереходы ДВЖД в I квартале выросли в 1,4 раза

Экспортные отправки в Китай через российский погранпереход Гродеково – Суйфэньхэ в целом остались на уровне прошлого года и составили 2,1 млн т. Из них – 894 000 т угля, что в 1,9 раза превышает показатель за I квартал прошлого года. Также в КНР было вывезено на 5,1% больше лесных грузов – 741 000 т. Из Китая в Россию ввезено 60 000 т импортных грузов, рост в 1,6 раза.