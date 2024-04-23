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Грузоперевозки через погранпереходы ДВЖД в I квартале выросли в 1,4 раза

Ведомости

За первые три месяца текущего года через пограничные переходы Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) перевезено свыше 4,5 млн т экспортных и импортных грузов. Это почти в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба компании.

Экспортные отправки в Китай через российский погранпереход Гродеково – Суйфэньхэ в целом остались на уровне прошлого года и составили 2,1 млн т. Из них – 894 000 т угля, что в 1,9 раза превышает показатель за I квартал прошлого года. Также в КНР было вывезено на 5,1% больше лесных грузов – 741 000 т. Из Китая в Россию ввезено 60 000 т импортных грузов, рост в 1,6 раза.

Через пограничный переход Камышовая – Хуньчунь экспортные поставки в КНР выросли в 1,6 раза и составили 976 000 т. В том числе в 1,7 раза больше вывезено угля – 957 000 т.

Экспортные грузовые перевозки через мостовой железнодорожный погранпереход Нижнеленинское – Тунцзян в январе-марте достигли 1,3 млн т, рост в 2,5 раза. Из них 862 000 т угля (рост в 2,5 раза) и 399 000 т руды (рост в 2,4 раза). В импортном направлении за аналогичный период прошлого года погрузка не осуществлялась, а в I квартале 2024 г. перевезено 16 500 т контейнерных грузов.

В начале марта ОАО «РЖД» опубликовало итоги деятельности за 2023 г., которые включают показатели работы более 50 филиалов и представительств компании. Так, EBITDA и чистая прибыль составили 736,9 млрд руб. (+38,5% к 2022 г.) и 118,3 млрд руб. (+150,1%) соответственно. Суммарные активы увеличились на 13,1% и превысили 8,9 трлн руб.

Как сообщил в конце марта генеральный директор – председатель правления РЖД Олег Белозеров на коллегии Минтранса РФ, холдинг в 2023 г. получил доход в размере 3,017 трлн руб., что является историческим рекордом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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