Bloomberg: норвежская Equinor стала главным поставщиком газа в Европу
При этом из всего норвежского газа, поставленного в Европу с 2022 г., примерно две трети было продано компанией Equinor.
«До тех пор, пока блок продолжает сильно зависеть от ископаемого топлива, норвежские углеводороды будут играть важную роль в поддержании света в Европе», – пишет издание.
Bloomberg отмечает, что ситуация с энергетической безопасностью в ЕС шаткая, так как регион фактически полагается на одного поставщика в лице Норвегии.
Ранее «Ведомости» со ссылкой на данные аналитической компании Kpler писали, что проект «Ямал СПГ» увеличил поставки сжиженного природного газа (СПГ) в страны Евросоюза (ЕС) в январе – апреле 2024 г. на 5% к тому же периоду прошлого года до 5,7 млн т. Общий объем экспорта газа с «Ямал СПГ» в январе – апреле увеличился на 3% до 7,2 млн т. На Европу пришлось 80% поставок.
4 марта еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что ЕК планирует ввести в действие директиву о поэтапном запрете поставок СПГ в Евросоюз в апреле текущего года. Об этом она сообщила в преддверии заседания Евросовета на уровне министров энергетики. Симсон отметила, что по плану ЕК RePowerEU страны Евросоюза обязаны полностью отказаться от российского газа к 2027 г.