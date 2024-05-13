Bloomberg: норвежская Equinor стала главным поставщиком газа в Европу

Ранее «Ведомости» со ссылкой на данные аналитической компании Kpler писали, что проект «Ямал СПГ» увеличил поставки сжиженного природного газа (СПГ) в страны Евросоюза (ЕС) в январе – апреле 2024 г. на 5% к тому же периоду прошлого года до 5,7 млн т. Общий объем экспорта газа с «Ямал СПГ» в январе – апреле увеличился на 3% до 7,2 млн т. На Европу пришлось 80% поставок.