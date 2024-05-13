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Bloomberg: норвежская Equinor стала главным поставщиком газа в Европу

Ведомости

Норвегия поставляет 30% газа в Европу, заняв на рынке место «Газпрома», который до введения санкций обеспечивал около 35% всего европейского газа. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

При этом из всего норвежского газа, поставленного в Европу с 2022 г., примерно две трети было продано компанией Equinor.

«До тех пор, пока блок продолжает сильно зависеть от ископаемого топлива, норвежские углеводороды будут играть важную роль в поддержании света в Европе», – пишет издание.

Bloomberg отмечает, что ситуация с энергетической безопасностью в ЕС шаткая, так как регион фактически полагается на одного поставщика в лице Норвегии.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на данные аналитической компании Kpler писали, что проект «Ямал СПГ» увеличил поставки сжиженного природного газа (СПГ) в страны Евросоюза (ЕС) в январе – апреле 2024 г. на 5% к тому же периоду прошлого года до 5,7 млн т. Общий объем экспорта газа с «Ямал СПГ» в январе – апреле увеличился на 3% до 7,2 млн т. На Европу пришлось 80% поставок.

4 марта еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что ЕК планирует ввести в действие директиву о поэтапном запрете поставок СПГ в Евросоюз в апреле текущего года. Об этом она сообщила в преддверии заседания Евросовета на уровне министров энергетики. Симсон отметила, что по плану ЕК RePowerEU страны Евросоюза обязаны полностью отказаться от российского газа к 2027 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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