Россия отправила первый поезд экспортного сервиса «Мясной шаттл» в Китай

По данным Россельхознадзора, Китай стал основным импортером мяса птицы и говядины из России по итогам 2023 г. Как писал ТАСС со ссылкой на главу Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, в целом по итогам прошлого года из РФ было экспортировано более 1 млн т продукции животноводства, что стало рекордным объемом.