Россия отправила первый поезд экспортного сервиса «Мясной шаттл» в Китай
Российский экспортный центр (РЭЦ) и транспортная группа Fesco организовали отправку поезда с говядиной агрохолдинга «Мираторг» из Брянска в Китай, пишет ТАСС со ссылкой на генерального директора РЭЦ Веронику Никишину. Поезд нового сервиса «Мясной шаттл» состоит из сорокафутовых рефрижераторных контейнеров.
На мероприятии, состоявшемся на VIII Российско-китайском ЭКСПО в Харбине (провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай), Никишина подчеркнула важность регулярной логистики для российских и китайских компаний, отметив, что не только товар, но и сервис по его доставке играет ключевую роль в переговорах.
Она выразила уверенность в том, что мясо ведущих российских производителей и сервис «Мясной шаттл» будут высоко востребованы на китайском рынке.
По данным РЭЦа, в начале мая из Брянска было отправлено 464 т говядины через погранпереход Гродеково – Суйфэньхэ на российско-китайской границе, далее контейнеры проследуют до Шанхая. Транзитный срок доставки составит 20-25 дней.
«Мясной шаттл» ориентирован на поставки российской мясной продукции в Китай и страны Юго-Восточной Азии в рефрижераторных контейнерах, что позволяет производителям мяса из различных регионов России сэкономить время благодаря «сквозной» перевозке. Ожидается, что этот сервис обеспечит высокое качество замороженной продукции, поставляемой Россией на внешние рынки. Маршрут пройдет по морю через Владивосток и Санкт-Петербург, а также через сухопутные погранпереходы.
По данным Россельхознадзора, Китай стал основным импортером мяса птицы и говядины из России по итогам 2023 г. Как писал ТАСС со ссылкой на главу Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, в целом по итогам прошлого года из РФ было экспортировано более 1 млн т продукции животноводства, что стало рекордным объемом.
В феврале 2024 г. Россельхознадзор заявил, что три российские компании получили право на экспорт свинины в КНР. При этом не уточнялось, что это за компании.