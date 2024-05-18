Кудрин прокомментировал первый этап сделки по продаже бизнеса «Яндекса»

13 мая стартовал внебиржевой обмен и выкуп акций голландской Yandex N.V. основным акционером российской компании – ЗПИФ «Консорциум. Первый». Сбор заявок на участие в обмене и выкупе продлится с 13 по 31 мая. Московская биржа с 8 июля 2024 г. включила обыкновенные акции МКПАО «Яндекс» (YDEX) в раздел «первый уровень», допущенных к торгам. Торги ожидаются с 10 июля.