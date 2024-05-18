Кудрин прокомментировал первый этап сделки по продаже бизнеса «Яндекса»
«Вчера прошли важный этап. Контроль у российских акционеров и менеджмента "Яндекса"», – сообщил он.
17 мая в «Яндексе» сообщили о закрытии первого этапа сделки по продаже бизнеса. Новой головной компанией группы стала МКПАО «Яндекс», а ее основным владельцем – ЗПИФ «Консорциум. Первый».
В рамках первого этапа сделки Yandex N.V. продала около 68% акций МКПАО «Яндекс». Еще 3,7% новой головной компании уже принадлежит «дочке» МКПАО «Яндекс» – ООО «Яндекс.Технологии». Таким образом нидерландская Yandex N.V. перестала быть основным акционером МКПАО «Яндекс» и полностью выйдет из состава акционеров после закрытия сделки.
На втором этапе Yandex N.V. продаст оставшуюся долю – примерно 28%. Ожидается, что сделку окончательно закроют в июле 2024 г. До 31 июля Yandex N.V. сменит название и прекратит использовать бренды «Яндекса».
13 мая стартовал внебиржевой обмен и выкуп акций голландской Yandex N.V. основным акционером российской компании – ЗПИФ «Консорциум. Первый». Сбор заявок на участие в обмене и выкупе продлится с 13 по 31 мая. Московская биржа с 8 июля 2024 г. включила обыкновенные акции МКПАО «Яндекс» (YDEX) в раздел «первый уровень», допущенных к торгам. Торги ожидаются с 10 июля.