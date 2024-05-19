МИД РФ готовит документы для открытия магазинов беспошлинной торговли

В МИД РФ готовится пакет документов для организации магазинов беспошлинной торговли, которые могут открыться в Москве и Санкт-Петербурге. Воспользоваться этими магазинами смогут аккредитованные при министерстве иностранных дел РФ. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на департамент пресс-службы и информации главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД РФ (ГлавУпДК).