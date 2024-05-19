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МИД РФ готовит документы для открытия магазинов беспошлинной торговли

Ведомости

В МИД РФ готовится пакет документов для организации магазинов беспошлинной торговли, которые могут открыться в Москве и Санкт-Петербурге. Воспользоваться этими магазинами смогут аккредитованные при министерстве иностранных дел РФ. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на департамент пресс-службы и информации главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД РФ (ГлавУпДК).

Для ООО, на которое будет возложена задача организации беспошлинной торговли, готовятся устав, договор об учреждении, положение о проведении открытого конкурса на выбор соучредителей.

Магазины будут предназначены для дипломатических представительств, консульских учреждений, представительств государств при международных организациях, международных организаций или их представительств, расположенных в России, а также членов дипломатического персонала диппредставительств, консульских должностных лиц и членов их семей, персонала представительств государств.

Для ООО, на которое будет возложена задача организации беспошлинной торговли, готовятся устав, договор об учреждении, положение о проведении открытого конкурса на выбор соучредителей.

Цены на товары в магазинах будут установлены в рублях, долларах и евро. Попасть в магазин можно будет только при предъявлении документов, удостоверяющих аккредитацию при министерстве иностранных дел РФ.

Самый крупный duty free в «Шереметьево» возобновил работу с 24 апреля. Линейка продаж и расстановка брендов была изменена, а визуальная презентация товаров – улучшена. Магазин закрылся 19 апреля из-за реорганизации на фоне проблем с поставками и ассортиментом. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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