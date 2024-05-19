МИД РФ готовит документы для открытия магазинов беспошлинной торговли
В МИД РФ готовится пакет документов для организации магазинов беспошлинной торговли, которые могут открыться в Москве и Санкт-Петербурге. Воспользоваться этими магазинами смогут аккредитованные при министерстве иностранных дел РФ. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на департамент пресс-службы и информации главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД РФ (ГлавУпДК).
Для ООО, на которое будет возложена задача организации беспошлинной торговли, готовятся устав, договор об учреждении, положение о проведении открытого конкурса на выбор соучредителей.
Магазины будут предназначены для дипломатических представительств, консульских учреждений, представительств государств при международных организациях, международных организаций или их представительств, расположенных в России, а также членов дипломатического персонала диппредставительств, консульских должностных лиц и членов их семей, персонала представительств государств.
Для ООО, на которое будет возложена задача организации беспошлинной торговли, готовятся устав, договор об учреждении, положение о проведении открытого конкурса на выбор соучредителей.
Цены на товары в магазинах будут установлены в рублях, долларах и евро. Попасть в магазин можно будет только при предъявлении документов, удостоверяющих аккредитацию при министерстве иностранных дел РФ.
Самый крупный duty free в «Шереметьево» возобновил работу с 24 апреля. Линейка продаж и расстановка брендов была изменена, а визуальная презентация товаров – улучшена. Магазин закрылся 19 апреля из-за реорганизации на фоне проблем с поставками и ассортиментом.