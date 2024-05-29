Суд постановил взыскать 238 млн евро с Deutsche Bank по иску «Русхимальянса»
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области постановил взыскать 238 млн евро с Deutsche Bank по иску «Русхимальянса», следует из картотеки арбитражных дел.
«Взыскать с Deutsche Bank Aktiengesellschaft в пользу общества с ограниченной ответственностью "Русхимальянс" 238 126 196,10 евро задолженности», – говорится в резолютивной части решения.
Суд также заменил обеспечительные меры по иску, сняв арест, который был наложен на имущество, счета и ценные бумаги. При этом был наложен арест на средства ООО «Дойче Банк» размером 238,6 млн евро.
16 мая суд наложил арест на имущество и ценные бумаги Deutsche Bank по иску «Русхимальянса». Под ограничительные меры также попали счета банка, за исключением счетов типа «С» и счетов типа «И». Суд указал, что банк в течение месяца может подать апелляционную жалобу.