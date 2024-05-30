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В совет директоров «Яндекса» может войти Алексей Яковицкий

Ведомости

Бывший гендиректор «ВТБ Капитал» Алексей Яковицкий может войти в совет директоров «Яндекса», следует из сообщения на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Всего были включены шесть кандидатов: Яковицкий, замглавы по продуктам специализированного депозитария «Инфинитум» Павел Деньгин, бывший управляющий партнер EY («Ernst & Young») СНГ Александр Ивлев, финансовый директор компании Litasco Middle East (входит в структуру «Лукойла») Антон Сычев, гендиректор «Инфинити Менеджмент» Александр Чачава, бывший директор по стратегии Aliexpress Евгений Якушкин.

Яковицкий до этого входил в состав совета директоров Yandex N.V. Как отмечает Frank Media, «Инфинитум» Павла Деньгина аффилирована с ЗПИФ «Консорциум. Первый», а АО «Инфинити Менеджмент» Александра Чачава владеет 25% ЗПИФ «Консорциум. Первый».

17 мая Yandex N.V. сообщила, что закрыла первый этап сделки по продаже бизнеса «Яндекса» консорциуму частных российских инвесторов. Новой головной компанией группы стала МКПАО «Яндекс», а ее основным владельцем – «Консорциум. Первый».

Yandex N.V. в рамках первого этапа сделки продала около 68% акций МКПАО «Яндекс», еще 3,7% новой головной компании принадлежит «дочке» МКПАО «Яндекс» – ООО «Яндекс.Технологии». По итогам сделки нидерландская Yandex N.V. перестанет быть основным акционером МКПАО «Яндекс» и полностью выйдет из состава акционеров после закрытия сделки.

24 мая «Консорциум. Первый» сообщил, что планирует продлить срок сбора заявок на внебиржевой обмен и выкуп акций Yandex N.V до 11 июня включительно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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