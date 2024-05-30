В совет директоров «Яндекса» может войти Алексей Яковицкий

Yandex N.V. в рамках первого этапа сделки продала около 68% акций МКПАО «Яндекс», еще 3,7% новой головной компании принадлежит «дочке» МКПАО «Яндекс» – ООО «Яндекс.Технологии». По итогам сделки нидерландская Yandex N.V. перестанет быть основным акционером МКПАО «Яндекс» и полностью выйдет из состава акционеров после закрытия сделки.