В совет директоров «Яндекса» может войти Алексей Яковицкий
Всего были включены шесть кандидатов: Яковицкий, замглавы по продуктам специализированного депозитария «Инфинитум» Павел Деньгин, бывший управляющий партнер EY («Ernst & Young») СНГ Александр Ивлев, финансовый директор компании Litasco Middle East (входит в структуру «Лукойла») Антон Сычев, гендиректор «Инфинити Менеджмент» Александр Чачава, бывший директор по стратегии Aliexpress Евгений Якушкин.
Yandex N.V. в рамках первого этапа сделки продала около 68% акций МКПАО «Яндекс», еще 3,7% новой головной компании принадлежит «дочке» МКПАО «Яндекс» – ООО «Яндекс.Технологии». По итогам сделки нидерландская Yandex N.V. перестанет быть основным акционером МКПАО «Яндекс» и полностью выйдет из состава акционеров после закрытия сделки.