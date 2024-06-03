Сеть «Верный» подверглась атаке хакеров
Сеть магазинов «Верный» подверглась хакерской атаке, сообщили в пресс-службе.
«Торговая сеть подвергалась хакерской атаке, в результате чего ряд систем работает с затруднениями. Компания работает над восстановлением работоспособности всех систем и клиентских сервисов», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
Telegram-канал Mash утром 3 июня сообщил, что в магазинах «Верный» по всей России произошел массовый сбой платежных терминалов. По данным канала, сбой продолжается третий день, у посетителей не проходит оплата за продукты.
Сеть «Верный» объединяет более 1100 магазинов в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и в других городах и регионах.
В 2023 г. ритейлер увеличил выручку по РСБУ на 5,8% до 123,8 млрд руб. Чистая прибыль за прошлый год выросла в 2,9 раза, составив 220,23 млн руб. Убыток от продаж снизился до 188,5 млн руб. с 1,23 млрд руб. годом ранее.