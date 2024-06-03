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Сеть «Верный» подверглась атаке хакеров

Ведомости

Сеть магазинов «Верный» подверглась хакерской атаке, сообщили в пресс-службе.

«Торговая сеть подвергалась хакерской атаке, в результате чего ряд систем работает с затруднениями. Компания работает над восстановлением работоспособности всех систем и клиентских сервисов», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

Telegram-канал Mash утром 3 июня сообщил, что в магазинах «Верный» по всей России произошел массовый сбой платежных терминалов. По данным канала, сбой продолжается третий день, у посетителей не проходит оплата за продукты.

Сеть «Верный» объединяет более 1100 магазинов в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и в других городах и регионах.

В 2023 г. ритейлер увеличил выручку по РСБУ на 5,8% до 123,8 млрд руб. Чистая прибыль за прошлый год выросла в 2,9 раза, составив 220,23 млн руб. Убыток от продаж снизился до 188,5 млн руб. с 1,23 млрд руб. годом ранее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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