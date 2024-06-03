Сеть «Верный» подверглась атаке хакеров

В 2023 г. ритейлер увеличил выручку по РСБУ на 5,8% до 123,8 млрд руб. Чистая прибыль за прошлый год выросла в 2,9 раза, составив 220,23 млн руб. Убыток от продаж снизился до 188,5 млн руб. с 1,23 млрд руб. годом ранее.