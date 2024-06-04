Генпрокуратура потребовала изъять в пользу государства велотрек с Олимпиады-80
Генпрокуратура потребовала передать государству здание велотрека «Крылатское», принадлежащее Московской федерации профсоюзов. Сведения об этом появились в судебной картотеке.
Иск был подан 29 мая. Ответчиком выступает «Спортивный центр профсоюзов "Крылатское"» (СЦП «Крылатское»). Речь идет о здании велотрека общей площадью 42 200 кв. м на Крылатской улице, 10.
Ведомство также потребовало арестовать имущество и запретить руководителям компании распоряжаться им, а Росреестру – осуществлять кадастровый учет и госрегистрацию прав в отношении объекта. 31 мая суд удовлетворил только последнее требование. Следующее заседание назначено на 24 июля.
В документах, опубликованных в карточке дела, не указана причина требования прокуратуры изъять имущество в пользу государства. Зампред МФП Павел Лаптев заявил «Коммерсанту», что СЦП «Крылатское» всегда находился в профсоюзной собственности. Федерация намерена отстаивать свои права в суде, подчеркнул он.
Велотрек «Крылатское» был построен к Олимпиаде 1980 года. Согласно выписке из ЕГРН, в 1999 г. здание передали Московской федерации профсоюзов. В 2018 г. объект перешел в качестве имущественного вклада в собственность СЦП «Крылатское» (учредителем является МФП).
В марте 2024 г. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации Дома союзов, который также принадлежат МФП. Здание площадью 13 000 кв. м находится на Большой Дмитровке в центре Москвы.