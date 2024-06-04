Генпрокуратура потребовала изъять в пользу государства велотрек с Олимпиады-80

В документах, опубликованных в карточке дела, не указана причина требования прокуратуры изъять имущество в пользу государства. Зампред МФП Павел Лаптев заявил «Коммерсанту», что СЦП «Крылатское» всегда находился в профсоюзной собственности. Федерация намерена отстаивать свои права в суде, подчеркнул он.