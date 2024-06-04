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Генпрокуратура потребовала изъять в пользу государства велотрек с Олимпиады-80

Ведомости

Генпрокуратура потребовала передать государству здание велотрека «Крылатское», принадлежащее Московской федерации профсоюзов. Сведения об этом появились в судебной картотеке.

Иск был подан 29 мая. Ответчиком выступает «Спортивный центр профсоюзов "Крылатское"» (СЦП «Крылатское»). Речь идет о здании велотрека общей площадью 42 200 кв. м на Крылатской улице, 10.

Ведомство также потребовало арестовать имущество и запретить руководителям компании распоряжаться им, а Росреестру – осуществлять кадастровый учет и госрегистрацию прав в отношении объекта. 31 мая суд удовлетворил только последнее требование. Следующее заседание назначено на 24 июля.

В документах, опубликованных в карточке дела, не указана причина требования прокуратуры изъять имущество в пользу государства. Зампред МФП Павел Лаптев заявил «Коммерсанту», что СЦП «Крылатское» всегда находился в профсоюзной собственности. Федерация намерена отстаивать свои права в суде, подчеркнул он.

Велотрек «Крылатское» был построен к Олимпиаде 1980 года. Согласно выписке из ЕГРН, в 1999 г. здание передали Московской федерации профсоюзов. В 2018 г. объект перешел в качестве имущественного вклада в собственность СЦП «Крылатское» (учредителем является МФП).

В марте 2024 г. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации Дома союзов, который также принадлежат МФП. Здание площадью 13 000 кв. м находится на Большой Дмитровке в центре Москвы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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