Европейский суд отказал McDonald's в правах на торговый знак Big Mac с курицей
Американская корпорация McDonald's не смогла доказать в Европейском суде свое исключительное право на товарный знак гамбургеров Big Mac с курицей, продаваемых в Евросоюзе. Об этом пишет Bloomberg. При этом инстанция подтвердила право компании на товарный знак классической версии булочки с говядиной в странах объединения.
Суд в Люксембурге постановил, что сеть быстрого питания не предприняла достаточных мер, чтобы претендовать на исключительные права. В частности, корпорация не предоставила доказательств, подтверждающих использование маркировки для продуктов из курицы в течение пяти лет в 27 странах ЕС.
Этот гамбургер широко доступен в США и Великобритании, а в Европейском союзе считается специальным блюдом. В его состав входят две куриные котлеты, фирменный соус, листья салата, сыр и маринованные огурцы на булочке с кунжутом.
Иск к McDonald's подал более мелкий конкурент – ирландская сеть ресторанов быстрого питания Supermac's, которая утверждала, что американская корпорация не ввела торговую марку Big Mac в «подлинное использование» в ЕС. Управляющий директор Supermac's Пэт Макдонах заявил, что решение суда является победой малого бизнеса.
В McDonald's агентству заявили, что вынесенное постановление не повлияет на право корпорации использовать торговую марку и продавать Big Mac по всей Европе.
После начала спецоперации на Украине в РФ место McDonald's заняла компания «Вкусно – и точка». Корпорация оставила за собой возможность выкупить бизнес обратно в течение 15 лет. В сети «Вкусно – и точка» в России есть аналог Big Mac – бургер «Биг Хит». В его состав входят котлеты из говядины, сыр, маринованные огурцы, салат, лук, булочка с двумя видами кунжута и секретный соус «Биг Хит».