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Европейский суд отказал McDonald's в правах на торговый знак Big Mac с курицей

Ведомости

Американская корпорация McDonald's не смогла доказать в Европейском суде свое исключительное право на товарный знак гамбургеров Big Mac с курицей, продаваемых в Евросоюзе. Об этом пишет Bloomberg. При этом инстанция подтвердила право компании на товарный знак классической версии булочки с говядиной в странах объединения.

Суд в Люксембурге постановил, что сеть быстрого питания не предприняла достаточных мер, чтобы претендовать на исключительные права. В частности, корпорация не предоставила доказательств, подтверждающих использование маркировки для продуктов из курицы в течение пяти лет в 27 странах ЕС.

Этот гамбургер широко доступен в США и Великобритании, а в Европейском союзе считается специальным блюдом. В его состав входят две куриные котлеты, фирменный соус, листья салата, сыр и маринованные огурцы на булочке с кунжутом.

Иск к McDonald's подал более мелкий конкурент – ирландская сеть ресторанов быстрого питания Supermac's, которая утверждала, что американская корпорация не ввела торговую марку Big Mac в «подлинное использование» в ЕС. Управляющий директор Supermac's Пэт Макдонах заявил, что решение суда является победой малого бизнеса.

В McDonald's агентству заявили, что вынесенное постановление не повлияет на право корпорации использовать торговую марку и продавать Big Mac по всей Европе.

После начала спецоперации на Украине в РФ место McDonald's заняла компания «Вкусно – и точка». Корпорация оставила за собой возможность выкупить бизнес обратно в течение 15 лет. В сети «Вкусно – и точка» в России есть аналог Big Mac – бургер «Биг Хит». В его состав входят котлеты из говядины, сыр, маринованные огурцы, салат, лук, булочка с двумя видами кунжута и секретный соус «Биг Хит».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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