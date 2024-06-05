Европейский суд отказал McDonald's в правах на торговый знак Big Mac с курицей

После начала спецоперации на Украине в РФ место McDonald's заняла компания «Вкусно – и точка». Корпорация оставила за собой возможность выкупить бизнес обратно в течение 15 лет. В сети «Вкусно – и точка» в России есть аналог Big Mac – бургер «Биг Хит». В его состав входят котлеты из говядины, сыр, маринованные огурцы, салат, лук, булочка с двумя видами кунжута и секретный соус «Биг Хит».