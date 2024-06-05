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ЛНР и ДНР подписали соглашения о передаче угольных шахт в аренду инвесторам

Ведомости

ООО «Торговый дом «Донские угли» и Луганская народная республика, а также ООО «ГОК Энергококс» и Донецкая народная республика в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашения о передаче угольных шахт в аренду инвесторам. Об этом сообщил Минэнерго России.

«Инвестору в ЛНР перейдут пять шахт и ряд вспомогательных производств, а инвестору в ДНР – одну угольную шахту», – говорится в сообщении.

Ведомство добавило, что планируемые инвестиции в шахты республик в период 2024-2028 гг. составят более 25 млрд руб. Средства направят на обеспечение безопасных условий труда работников, модернизацию оборудования и повышение заработных плат шахтерам.

На подписании соглашений присутствовал замминистра энергетики Евгений Грабчак. По его словам, инвесторы уже осуществляют деятельность по управлению угольными предприятиями в ДНР и ЛНР. По данным «СПАРК-Интерфакса», бенефициаром «Донских углей» является Николай Казаков, «ГОКа Энергококс» – Софья Беличенко.

22 апреля стало известно, что власти ДНР и ООО «Импэкс-Дон» договорились о вложении 16 млрд руб. в угольные предприятия в течение пяти лет. Соответствующее соглашение было подписано 19 апреля. Тогда и. о. министра угля и энергетики республики Денис Епифанов также отметил, что шахты в регионе столкнулись с кризисным положением, в частности с задержкой зарплат и устаревшим оборудованием.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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