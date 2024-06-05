ЛНР и ДНР подписали соглашения о передаче угольных шахт в аренду инвесторам

22 апреля стало известно, что власти ДНР и ООО «Импэкс-Дон» договорились о вложении 16 млрд руб. в угольные предприятия в течение пяти лет. Соответствующее соглашение было подписано 19 апреля. Тогда и. о. министра угля и энергетики республики Денис Епифанов также отметил, что шахты в регионе столкнулись с кризисным положением, в частности с задержкой зарплат и устаревшим оборудованием.