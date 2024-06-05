ЛНР и ДНР подписали соглашения о передаче угольных шахт в аренду инвесторам
«Инвестору в ЛНР перейдут пять шахт и ряд вспомогательных производств, а инвестору в ДНР – одну угольную шахту», – говорится в сообщении.
Ведомство добавило, что планируемые инвестиции в шахты республик в период 2024-2028 гг. составят более 25 млрд руб. Средства направят на обеспечение безопасных условий труда работников, модернизацию оборудования и повышение заработных плат шахтерам.
На подписании соглашений присутствовал замминистра энергетики Евгений Грабчак. По его словам, инвесторы уже осуществляют деятельность по управлению угольными предприятиями в ДНР и ЛНР. По данным «СПАРК-Интерфакса», бенефициаром «Донских углей» является Николай Казаков, «ГОКа Энергококс» – Софья Беличенко.
22 апреля стало известно, что власти ДНР и ООО «Импэкс-Дон» договорились о вложении 16 млрд руб. в угольные предприятия в течение пяти лет. Соответствующее соглашение было подписано 19 апреля. Тогда и. о. министра угля и энергетики республики Денис Епифанов также отметил, что шахты в регионе столкнулись с кризисным положением, в частности с задержкой зарплат и устаревшим оборудованием.