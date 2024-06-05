«Строительный альянс» построит промышленный парк на 100 000 кв. м в Петербурге
Холдинг «Строительный альянс» (ХСА) собирается построить в районе Колпино в Санкт-Петербурге логопарк на 100 000 кв. м. Соответствующее соглашение было подписано компанией с правительством Санкт-Петербурга на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Инвестиции в проект, по собственным данным холдинга, составят 9 млрд руб. В компании называют этот проект «промышленным коворкингом». Он предусматривает создание инфраструктуры для предприятий малого и среднего бизнеса именно из промышленного сектора, которая позволит запустить производство в короткий срок, сказал ее представитель.
ХСА основан в 1995 г., он занимается строительством коммерческой недвижимости. В портфеле компании – 2,5 млн кв. м складских и индустриальных объектов. Среди ее проектов – многофункциональный парк «Сынково» в Московской области, торговые центры Kiosk. Владелец компании – Альфия Петрухина.