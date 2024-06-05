«Строительный альянс» построит промышленный парк на 100 000 кв. м в Петербурге

Инвестиции в проект, по собственным данным холдинга, составят 9 млрд руб. В компании называют этот проект «промышленным коворкингом». Он предусматривает создание инфраструктуры для предприятий малого и среднего бизнеса именно из промышленного сектора, которая позволит запустить производство в короткий срок, сказал ее представитель.