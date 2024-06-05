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«Строительный альянс» построит промышленный парк на 100 000 кв. м в Петербурге

Ведомости

Холдинг «Строительный альянс» (ХСА) собирается построить в районе Колпино в Санкт-Петербурге логопарк на 100 000 кв. м. Соответствующее соглашение было подписано компанией с правительством Санкт-Петербурга на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Инвестиции в проект, по собственным данным холдинга, составят 9 млрд руб. В компании называют этот проект «промышленным коворкингом». Он предусматривает создание инфраструктуры для предприятий малого и среднего бизнеса именно из промышленного сектора, которая позволит запустить производство в короткий срок, сказал ее представитель.

ХСА основан в 1995 г., он занимается строительством коммерческой недвижимости. В портфеле компании – 2,5 млн кв. м складских и индустриальных объектов. Среди ее проектов – многофункциональный парк «Сынково» в Московской области, торговые центры Kiosk. Владелец компании – Альфия Петрухина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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