Суд обратил в доход Украины активы Балицкого
Высший антикоррупционный суд Украины обратил в доход государства активы губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).
«Украина национализировала имущество Балицкого более чем на 120 млн гривен (264 млн руб.). <...> Также национализировано имущество, которым фигурант владеет через свою семью – жену, сына и отца», – говорится в сообщении службы.
СБУ отмечает, что среди изъятых активов якобы есть компания в Киеве, которая занимается ремонтом и техобслуживанием самолетов. Речь идет также о некоторых активах, которые находятся в Запорожской области.
В конце июня 2023 г. суд Украины заочно приговорил Балицкого к 15 годам заключения с конфискацией имущества. Его признали виновным по двум статьям Уголовного кодекса страны: «участие в организации и проведении незаконных референдумов» и «преднамеренные действия, совершенные с целью изменения границ территории и государственной границы Украины».
В сентябре 2022 г. Запорожская область по результатам референдума вошла в состав России. 23 сентября 2023 г. Балицкий был назначен главой региона.