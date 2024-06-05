Суд обратил в доход Украины активы Балицкого

В конце июня 2023 г. суд Украины заочно приговорил Балицкого к 15 годам заключения с конфискацией имущества. Его признали виновным по двум статьям Уголовного кодекса страны: «участие в организации и проведении незаконных референдумов» и «преднамеренные действия, совершенные с целью изменения границ территории и государственной границы Украины».