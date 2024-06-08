Турция ввела дополнительную пошлину на импорт автомобилей из КНР

Издание со ссылкой на министерство торговли Турции отмечает, что принятые меры направлены на поддержку автомобильной отрасли внутри страны и сокращение внешнеторгового дефицита. При этом представители автопрома опасаются, что это решение может вызвать рост цен, что отразится на потреблении, а также снизит долю китайских автомобилей на рынке Турции.