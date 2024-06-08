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Турция ввела дополнительную пошлину на импорт автомобилей из КНР

Ведомости

Турция ввела дополнительную пошлину в размере 40% на импорт автомобилей из Китая, сообщает издание Karar.

Дополнительный тариф будет установлен с 7 июля. Сверх базовой пошлины в 10% покупатели будут платить 40% за все автомобили из Китая, или минимум $7000 за одно транспортное средство. До этого данная надбавка распространялась только на электромобили из КНР.

Издание со ссылкой на министерство торговли Турции отмечает, что принятые меры направлены на поддержку автомобильной отрасли внутри страны и сокращение внешнеторгового дефицита. При этом представители автопрома опасаются, что это решение может вызвать рост цен, что отразится на потреблении, а также снизит долю китайских автомобилей на рынке Турции.

30 мая агентство Reuters писало, что электромобили китайского производства могут обогнать Tesla на европейском рынке с появлением дополнительных моделей. Китайские бренды не только адаптируют электромобили для экспорта, но и работают над моделями, которые разработаны специально для рынка стран Европы с нуля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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