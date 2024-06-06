МИД КНР: Китай никогда не использовал субсидии для наводнения рынка США

30 мая Reuters писал, что китайские электромобили могут обогнать Tesla по продажам с появлением дополнительных моделей на рынке Европы. Поставки автомобилей быстро растут – китайские бренды не только адаптируют их для экспорта, но и работают над моделями, которые разработаны специально для европейского рынка с нуля.