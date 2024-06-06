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МИД КНР: Китай никогда не использовал субсидии для наводнения рынка США

Ведомости

Китайские компании никогда не использовали запрещенные Всемирной торговой организацией (ВТО) субсидии для электромобилей. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин во время брифинга, ее слова приводит Xinhua Finance.

«Новые энергетические продукты Китая пользуются широкой популярностью на международном рынке. <...> В результате это в основном продукт предприятий, а не государственных субсидий. В прошлом году Китай экспортировал в США только 13 000 автомобилей. Как они могли наводнить американский рынок?», – сказала она.

Мао добавила, что политика Китая в области промышленных субсидий строго отвечает правилам ВТО, придерживаясь принципов справедливости и прозрачности. По ее словам, США применяют дискриминационную практику в отношении китайских электромобилей, нарушая правила ВТО и подрывая стабильность глобальной цепочки производства и поставок.

30 мая Reuters писал, что китайские электромобили могут обогнать Tesla по продажам с появлением дополнительных моделей на рынке Европы. Поставки автомобилей быстро растут – китайские бренды не только адаптируют их для экспорта, но и работают над моделями, которые разработаны специально для европейского рынка с нуля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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