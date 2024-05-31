Politico: Пекин предупредил Евросоюз о последствиях торговой войны

19 мая стало известно, что министерство торговли Китая начало антидемпинговое расследование в отношении поставщиков полиформальдегида. Китай импортирует его из США, стран Евросоюза и Японии. По данным ведомства, расследование должно закончиться через год, но может быть продлено на шесть месяцев. Еврокомиссия сообщила, что изучит решение китайского минторга, прежде чем принимать ответные меры.