Politico: Пекин предупредил Евросоюз о последствиях торговой войны
Министерство торговли Китая направило письмо замглавы Еврокомиссии Валдису Домбровскому, в котором предупредило о последствиях торговой войны против Пекина. Об этом пишет Politico со ссылкой на неназванный источник, который знаком с содержанием обращения.
Отмечается, что Еврокомиссия в ближайшее время намерена ввести тарифы на китайские электромобили, поэтому китайское ведомство обратилось к главе торговли ЕС с призывом к перезагрузке. Китай выразил обеспокоенность антидемпинговыми расследованиями ЕС в отношении китайских компаний, а также выразил надежду на нормализацию торгово-экономического взаимодействия.
В качестве ответной меры Китай может обратиться к повышению тарифов на импорт сельскохозяйственной продукции и авиационной техники из стран ЕС. По данным Politico, Евросоюз работает над ответом на обращение Пекина.
Кроме того, напряженнее становятся отношения между Китаем и США. 14 мая США ввели заградительные пошлины на импорт товаров из КНР за недобросовестную торговлю. Они коснулись ряда товаров, включая аккумуляторы для электромобилей, компьютерные чипы и медицинскую продукцию.
19 мая стало известно, что министерство торговли Китая начало антидемпинговое расследование в отношении поставщиков полиформальдегида. Китай импортирует его из США, стран Евросоюза и Японии. По данным ведомства, расследование должно закончиться через год, но может быть продлено на шесть месяцев. Еврокомиссия сообщила, что изучит решение китайского минторга, прежде чем принимать ответные меры.