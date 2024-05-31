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Politico: Пекин предупредил Евросоюз о последствиях торговой войны

Ведомости

Министерство торговли Китая направило письмо замглавы Еврокомиссии Валдису Домбровскому, в котором предупредило о последствиях торговой войны против Пекина. Об этом пишет Politico со ссылкой на неназванный источник, который знаком с содержанием обращения.

Отмечается, что Еврокомиссия в ближайшее время намерена ввести тарифы на китайские электромобили, поэтому китайское ведомство обратилось к главе торговли ЕС с призывом к перезагрузке. Китай выразил обеспокоенность антидемпинговыми расследованиями ЕС в отношении китайских компаний, а также выразил надежду на нормализацию торгово-экономического взаимодействия.

В качестве ответной меры Китай может обратиться к повышению тарифов на импорт сельскохозяйственной продукции и авиационной техники из стран ЕС. По данным Politico, Евросоюз работает над ответом на обращение Пекина.

Кроме того, напряженнее становятся отношения между Китаем и США. 14 мая США ввели заградительные пошлины на импорт товаров из КНР за недобросовестную торговлю. Они коснулись ряда товаров, включая аккумуляторы для электромобилей, компьютерные чипы и медицинскую продукцию.

19 мая стало известно, что министерство торговли Китая начало антидемпинговое расследование в отношении поставщиков полиформальдегида. Китай импортирует его из США, стран Евросоюза и Японии. По данным ведомства, расследование должно закончиться через год, но может быть продлено на шесть месяцев. Еврокомиссия сообщила, что изучит решение китайского минторга, прежде чем принимать ответные меры.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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