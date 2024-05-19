Китай начал антидемпинговое расследование в отношении пластика из США и ЕС

14 мая президент США Джо Байден объявил о резком повышении тарифов на ряд ввозимых товаров из КНР, включая аккумуляторы для электромобилей, компьютерные чипы и медицинскую продукцию. В тот же день в министерстве торговли Китая заявили, что страна в ответ примет решительные меры для защиты своих прав и интересов. 15 мая министр иностранных дел КНР Ван И назвал решение США травлей. По его мнению, такая мера указывает на то, что американские власти дошли до помешательства в попытке сохранить свое лидирующее положение. Дипломат добавил, что международное сообщество должно предостеречь США от создания новых проблем для мира в и без того «критический момент восстановления мировой экономики».