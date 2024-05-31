Индекс деловой активности в промышленности Китая снизился до 49,5% в мае
В апреле показатель был на уровне 50,4%. По данным Bloomberg, снижение PMI после двух месяцев роста указывает на угрозу целевому показателю экономического роста Китая на уровне 5% в этом году. Ожидается, что отрасли, ориентированные на экспорт, сыграют решающую роль в достижении цели, поскольку потребление в КНР сдерживается спадом на рынке недвижимости.
Агентство также отмечает, что для китайских производителей существует дополнительный риск из-за напряженных отношений с Евросоюзом и США. Оба партнера обвиняют Китай в наращивании избыточных мощностей посредством государственных субсидий.
13 мая «Ведомости» писали, что США обеспокоены наращиванием экспорта китайских товаров, которые работают на экологически чистой энергии. 14 мая США ввели заградительные пошлины на импорт товаров из КНР за недобросовестную торговлю. Меры затронули стальную и алюминиевую продукцию, полупроводники, электромобили, батареи, минералы, фотоэлементы, судовые краны, медицинские товары.
17 мая Китай представил меры для поддержки рынка недвижимости. Минимальный коэффициент первоначального взноса опустился до 15% для покупателей, которые впервые покупают жилье, и до 25% для покупателей вторичного жилья. До этого коэффициенты составляли 20% и 30% соответственно.