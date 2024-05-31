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Индекс деловой активности в промышленности Китая снизился до 49,5% в мае

Ведомости

Индекс деловой активности (PMI) в промышленности Китая упал до 49,5% в мае. Это следует из данных национального бюро статистики КНР, на которые обратило внимание агентство Bloomberg.

В апреле показатель был на уровне 50,4%. По данным Bloomberg, снижение PMI после двух месяцев роста указывает на угрозу целевому показателю экономического роста Китая на уровне 5% в этом году. Ожидается, что отрасли, ориентированные на экспорт, сыграют решающую роль в достижении цели, поскольку потребление в КНР сдерживается спадом на рынке недвижимости.

Агентство также отмечает, что для китайских производителей существует дополнительный риск из-за напряженных отношений с Евросоюзом и США. Оба партнера обвиняют Китай в наращивании избыточных мощностей посредством государственных субсидий.

13 мая «Ведомости» писали, что США обеспокоены наращиванием экспорта китайских товаров, которые работают на экологически чистой энергии. 14 мая США ввели заградительные пошлины на импорт товаров из КНР за недобросовестную торговлю. Меры затронули стальную и алюминиевую продукцию, полупроводники, электромобили, батареи, минералы, фотоэлементы, судовые краны, медицинские товары.

17 мая Китай представил меры для поддержки рынка недвижимости. Минимальный коэффициент первоначального взноса опустился до 15% для покупателей, которые впервые покупают жилье, и до 25% для покупателей вторичного жилья. До этого коэффициенты составляли 20% и 30% соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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