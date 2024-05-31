Индекс деловой активности в промышленности Китая снизился до 49,5% в мае

В апреле показатель был на уровне 50,4%. По данным Bloomberg, снижение PMI после двух месяцев роста указывает на угрозу целевому показателю экономического роста Китая на уровне 5% в этом году. Ожидается, что отрасли, ориентированные на экспорт, сыграют решающую роль в достижении цели, поскольку потребление в КНР сдерживается спадом на рынке недвижимости.