Турагрегаторы фиксируют рост спроса на длительные поездки по России
Спрос на поездки по России длительностью более 22 ночей вырос в 2024 г. на 15% по сравнению с прошлым годом, заявила руководитель Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Юлия Скоромолова на туристическом форуме «Путешествуй!».
«Это говорит о том, что туристы стали чаще объединять в одну поездку несколько задач – отдых плюс бизнес, посещение развлекательных, событийных мероприятий и, возможно, даже учеба. Думаем, такие комбинированные путешествия в ближайшие годы будут в тренде», – пояснила Скоромолова (цитата по ТАСС).
По ее словам, в России также растет доля поездок выходного дня. В настоящий момент такие путешествия составляют треть от всех самостоятельных поездок. В текущем сезоне двое из трех самостоятельных туристов выберут для поездки новый российский регион. Наибольшим спросом среди путешественников пользуются апартаменты, гостевые дома, кемпинги, глэмпинги. Два года назад на такие средства размещения приходилось 24% от бронирований по России, в этом году - 31%.
В январе вице-премьер Дмитрий Чернышенко на форуме «Россия» заявил, что внутренний туристический поток в России в 2023 г. стал рекордным и составил более 75 млн человек.
Участники рынка прогнозируют, что положительная тенденция сохранится и в текущем году. Из-за повышения валютного курса и отмены прямого авиасообщения с рядом стран после 2022 г. заграничный отдых стал менее доступным для россиян, поэтому они все чаще отдают предпочтение путешествиям внутри страны.