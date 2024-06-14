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Турагрегаторы фиксируют рост спроса на длительные поездки по России

Ведомости

Спрос на поездки по России длительностью более 22 ночей вырос в 2024 г. на 15% по сравнению с прошлым годом, заявила руководитель Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Юлия Скоромолова на туристическом форуме «Путешествуй!».

«Это говорит о том, что туристы стали чаще объединять в одну поездку несколько задач – отдых плюс бизнес, посещение развлекательных, событийных мероприятий и, возможно, даже учеба. Думаем, такие комбинированные путешествия в ближайшие годы будут в тренде», – пояснила Скоромолова (цитата по ТАСС).

По ее словам, в России также растет доля поездок выходного дня. В настоящий момент такие путешествия составляют треть от всех самостоятельных поездок. В текущем сезоне двое из трех самостоятельных туристов выберут для поездки новый российский регион. Наибольшим спросом среди путешественников пользуются апартаменты, гостевые дома, кемпинги, глэмпинги. Два года назад на такие средства размещения приходилось 24% от бронирований по России, в этом году - 31%.

В январе вице-премьер Дмитрий Чернышенко на форуме «Россия» заявил, что внутренний туристический поток в России в 2023 г. стал рекордным и составил более 75 млн человек.

Участники рынка прогнозируют, что положительная тенденция сохранится и в текущем году. Из-за повышения валютного курса и отмены прямого авиасообщения с рядом стран после 2022 г. заграничный отдых стал менее доступным для россиян, поэтому они все чаще отдают предпочтение путешествиям внутри страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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