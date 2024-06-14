Турагрегаторы фиксируют рост спроса на длительные поездки по России

По ее словам, в России также растет доля поездок выходного дня. В настоящий момент такие путешествия составляют треть от всех самостоятельных поездок. В текущем сезоне двое из трех самостоятельных туристов выберут для поездки новый российский регион. Наибольшим спросом среди путешественников пользуются апартаменты, гостевые дома, кемпинги, глэмпинги. Два года назад на такие средства размещения приходилось 24% от бронирований по России, в этом году - 31%.