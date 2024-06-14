Пошлина на экспорт пшеницы из России с 19 июня снизится на 3,2%
Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 19 июня снизится на 3,2% и составит 2754,1 руб. против 2845,3 руб. за тонну неделей ранее, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минсельхоз РФ.
Сообщается, что пошлины на ячмень и кукурузу останутся на нулевом уровне. При этом ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $235,6 за тонну на пшеницу ($235,7 неделей ранее), $167,9 – на ячмень ($167,3), $172,7 – на кукурузу ($170,2).
28 мая председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сообщил, что экспорт зерна из России превысил 60 млн т с начала сельскохозяйственного года – с 1 июля 2023 г. Он отметил, что текущий показатель превысил уровень прошлого сезона на 10 млн т. Кроме того, наблюдается опережение по пшенице более чем на 5 млн т.
26 марта в пресс-службе Минсельхоза России сообщили о распределении между экспортерами дополнительных тарифных квот на вывоз пшеницы, меслина, ячменя, ржи и кукурузы объемом около 107 467 т. Таким образом, завершилась первая часть выдачи допквот на 2,4 млн т.