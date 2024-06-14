Пошлина на экспорт пшеницы из России с 19 июня снизится на 3,2%

28 мая председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сообщил, что экспорт зерна из России превысил 60 млн т с начала сельскохозяйственного года – с 1 июля 2023 г. Он отметил, что текущий показатель превысил уровень прошлого сезона на 10 млн т. Кроме того, наблюдается опережение по пшенице более чем на 5 млн т.