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Пошлина на экспорт пшеницы из России с 19 июня снизится на 3,2%

Ведомости

Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 19 июня снизится на 3,2% и составит 2754,1 руб. против 2845,3 руб. за тонну неделей ранее, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минсельхоз РФ.

Сообщается, что пошлины на ячмень и кукурузу останутся на нулевом уровне. При этом ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $235,6 за тонну на пшеницу ($235,7 неделей ранее), $167,9 – на ячмень ($167,3), $172,7 – на кукурузу ($170,2).

28 мая председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сообщил, что экспорт зерна из России превысил 60 млн т с начала сельскохозяйственного года – с 1 июля 2023 г. Он отметил, что текущий показатель превысил уровень прошлого сезона на 10 млн т. Кроме того, наблюдается опережение по пшенице более чем на 5 млн т. 

26 марта в пресс-службе Минсельхоза России сообщили о распределении между экспортерами дополнительных тарифных квот на вывоз пшеницы, меслина, ячменя, ржи и кукурузы объемом около 107 467 т. Таким образом, завершилась первая часть выдачи допквот на 2,4 млн т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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