В Турции и Казахстане вырос спрос на российские виртуальные хостинги
В Турции и Казахстане спрос на виртуальные хостинги (VPS, Virtual Private Server) российских хостинг-провайдеров вырос на 50% год к году. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.
Гендиректор RuVDS Никита Цаплин объяснил это расширением присутствия российских компаний. Директор облачного бизнеса Itglobal.com, руководитель проекта Serverspace Евгений Свидерский сообщил, что его компания наблюдает увеличение спроса «со стороны локальных и международных компаний, видящих в облачных технологиях возможность для улучшения бизнес-процессов».
Одновременно на рынке России наблюдается стабилизация спроса. Издание отмечает, что на российский рынок повлияли вступившие в силу поправкам к законам «О связи» и «Об информации», согласно которым с 1 февраля 2024 г. в РФ могут работать только те хостинг-провайдеры, которые включены реестр хостеров Роскомнадзора. Сейчас в нем состоят 440 провайдеров.
8 июля руководитель московского департамента экономической политики и развития Мария Багреева сообщила, что оборот столичного ИТ-сектора за первые четыре месяца текущего года достиг 1,3 трлн руб., что на 42% превышает показатель аналогичного периода 2023 г. в сопоставимых ценах. 64% из этого объема – более 805 млрд руб. – обеспечили разработчики программного обеспечения, чьи обороты за год выросли на 32%. Оставшиеся 36%, или около 446,5 млрд руб., по данным Багреевой, пришлись на операторов веб-платформ, проектировщиков и разработчиков баз данных, хостинг-провайдеров. Они увеличили показатель на 66%.