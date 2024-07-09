В Турции и Казахстане вырос спрос на российские виртуальные хостинги

8 июля руководитель московского департамента экономической политики и развития Мария Багреева сообщила, что оборот столичного ИТ-сектора за первые четыре месяца текущего года достиг 1,3 трлн руб., что на 42% превышает показатель аналогичного периода 2023 г. в сопоставимых ценах. 64% из этого объема – более 805 млрд руб. – обеспечили разработчики программного обеспечения, чьи обороты за год выросли на 32%. Оставшиеся 36%, или около 446,5 млрд руб., по данным Багреевой, пришлись на операторов веб-платформ, проектировщиков и разработчиков баз данных, хостинг-провайдеров. Они увеличили показатель на 66%.