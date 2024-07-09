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В Турции и Казахстане вырос спрос на российские виртуальные хостинги

Ведомости

В Турции и Казахстане спрос на виртуальные хостинги (VPS, Virtual Private Server) российских хостинг-провайдеров вырос на 50% год к году. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

Гендиректор RuVDS Никита Цаплин объяснил это расширением присутствия российских компаний. Директор облачного бизнеса Itglobal.com, руководитель проекта Serverspace Евгений Свидерский сообщил, что его компания наблюдает увеличение спроса «со стороны локальных и международных компаний, видящих в облачных технологиях возможность для улучшения бизнес-процессов».

Одновременно на рынке России наблюдается стабилизация спроса. Издание отмечает, что на российский рынок повлияли вступившие в силу поправкам к законам «О связи» и «Об информации», согласно которым с 1 февраля 2024 г. в РФ могут работать только те хостинг-провайдеры, которые включены реестр хостеров Роскомнадзора. Сейчас в нем состоят 440 провайдеров.

8 июля руководитель московского департамента экономической политики и развития Мария Багреева сообщила, что оборот столичного ИТ-сектора за первые четыре месяца текущего года достиг 1,3 трлн руб., что на 42% превышает показатель аналогичного периода 2023 г. в сопоставимых ценах. 64% из этого объема – более 805 млрд руб. – обеспечили разработчики программного обеспечения, чьи обороты за год выросли на 32%. Оставшиеся 36%, или около 446,5 млрд руб., по данным Багреевой, пришлись на операторов веб-платформ, проектировщиков и разработчиков баз данных, хостинг-провайдеров. Они увеличили показатель на 66%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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