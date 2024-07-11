Путин подписал указ о временном управлении активами Silgan Holdings Austria

В апреле Путин передал активы «АгроТерры» во временное управление Росимущества, компанию учредил нидерландский холдинг. Он также передал акции российских дочерних компаний Ariston и BSH Hausgerate в управление «Газпром бытовые системы». В мае глава государства разрешил структурам «Ростелекома» выкупить долю Nokia в «РТК – Сетевые технологии».