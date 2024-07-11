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Путин подписал указ о временном управлении активами Silgan Holdings Austria

Ведомости

Активы австрийско-американского производителя упаковки Silgan Holdings Austria перешли во временное управление России, соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин.

Согласно документу, 100% долей ООО «Силган Метал Пэкаджинг Ступино» и 100% долей ООО «Силган Метал Пэкаджинг Энем» внесены в уставный капитал Росимущества. Указ вступил в силу с момента его опубликования.

Компания Silgan Holdings производит упаковки для потребительских товаров. Согласно последним данным, ее годовая чистая прибыль в 2023 г. составила $326 млн.

В апреле Путин передал активы «АгроТерры» во временное управление Росимущества, компанию учредил нидерландский холдинг. Он также передал акции российских дочерних компаний Ariston и BSH Hausgerate в управление «Газпром бытовые системы». В мае глава государства разрешил структурам «Ростелекома» выкупить долю Nokia в «РТК – Сетевые технологии». 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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