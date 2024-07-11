Путин подписал указ о временном управлении активами Silgan Holdings Austria
Активы австрийско-американского производителя упаковки Silgan Holdings Austria перешли во временное управление России, соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин.
Согласно документу, 100% долей ООО «Силган Метал Пэкаджинг Ступино» и 100% долей ООО «Силган Метал Пэкаджинг Энем» внесены в уставный капитал Росимущества. Указ вступил в силу с момента его опубликования.
Компания Silgan Holdings производит упаковки для потребительских товаров. Согласно последним данным, ее годовая чистая прибыль в 2023 г. составила $326 млн.
В апреле Путин передал активы «АгроТерры» во временное управление Росимущества, компанию учредил нидерландский холдинг. Он также передал акции российских дочерних компаний Ariston и BSH Hausgerate в управление «Газпром бытовые системы». В мае глава государства разрешил структурам «Ростелекома» выкупить долю Nokia в «РТК – Сетевые технологии».