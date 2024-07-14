Бразилия в июне нарастила импорт нефтепродуктов из России в 1,7 раза

В январе 2023 г. экспорт нефти из РФ в КНР установил рекорд – поставки увеличились на 300 000 барр./сутки до 2,1 млн барр./сутки. По данным WSJ, в Марокко импорт российского дизельного топлива, который составлял около 600 000 баррелей за весь 2021 г., в январе 2023 г. вырос до 2 млн баррелей.