Бразилия в июне нарастила импорт нефтепродуктов из России в 1,7 раза
Поставки российских нефтепродуктов в Бразилию увеличились в июне до 1 млн т, что в 1,7 раза превышает прошлогодние показатели. Такие данные со ссылкой на бразильскую статистическую службу приводит «РИА Новости».
Москва поставила в южноамериканскую страну 1,06 млн т нефтепродуктов, общая стоимость поставок (дизеля и моторного бензина) выросла в 1,9 раза до $683,5 млн. Россия таким образом сохранила статус главного экспортера нефтепродуктов в Бразилию. Меньший объем поставок в июне был у США, Индии, Омана и Испании, указывает агентство.
После усиления антироссийских санкций из-за спецоперации на Украине нефтяным компаниям из России пришлось перенаправлять поставки с европейского рынка на азиатский. В результате крупнейшими покупателями российской нефти стали Китай и Индия, писали «Ведомости».
В январе 2023 г. экспорт нефти из РФ в КНР установил рекорд – поставки увеличились на 300 000 барр./сутки до 2,1 млн барр./сутки. По данным WSJ, в Марокко импорт российского дизельного топлива, который составлял около 600 000 баррелей за весь 2021 г., в январе 2023 г. вырос до 2 млн баррелей.