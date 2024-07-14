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Бразилия в июне нарастила импорт нефтепродуктов из России в 1,7 раза

Ведомости

Поставки российских нефтепродуктов в Бразилию увеличились в июне до 1 млн т, что в 1,7 раза превышает прошлогодние показатели. Такие данные со ссылкой на бразильскую статистическую службу приводит «РИА Новости».

Москва поставила в южноамериканскую страну 1,06 млн т нефтепродуктов, общая стоимость поставок (дизеля и моторного бензина) выросла в 1,9 раза до $683,5 млн. Россия таким образом сохранила статус главного экспортера нефтепродуктов в Бразилию. Меньший объем поставок в июне был у США, Индии, Омана и Испании, указывает агентство.

После усиления антироссийских санкций из-за спецоперации на Украине нефтяным компаниям из России пришлось перенаправлять поставки с европейского рынка на азиатский. В результате крупнейшими покупателями российской нефти стали Китай и Индия, писали «Ведомости».

В январе 2023 г. экспорт нефти из РФ в КНР установил рекорд – поставки увеличились на 300 000 барр./сутки до 2,1 млн барр./сутки. По данным WSJ, в Марокко импорт российского дизельного топлива, который составлял около 600 000 баррелей за весь 2021 г., в январе 2023 г. вырос до 2 млн баррелей. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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