Россия в мае стала основным поставщиком гороха в Индию

Поставки были увеличены в 1,4 раза по сравнению с месяцем ранее как в физическом, так и в денежном выражении. Как отмечает издание, в начале декабря 2023 г. Индия разрешила беспошлинный импорт желтого гороха до 30 июня 2024 г. в рамках усилий по снижению цен на зернобобовые.