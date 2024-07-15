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Россия в мае стала основным поставщиком гороха в Индию

Ведомости

Россия стала основным экспортером гороха в Индию в мае, пишет «Прайм» со ссылкой на данные министерства коммерции и промышленности Индии.

На Россию пришелся 61% всего индийского импорта гороха, который составил в мае около $137 млн. Примерно 13% поставила Турция, 10,5% – Испания и 9,5% – Канада.

Поставки были увеличены в 1,4 раза по сравнению с месяцем ранее как в физическом, так и в денежном выражении. Как отмечает издание, в начале декабря 2023 г. Индия разрешила беспошлинный импорт желтого гороха до 30 июня 2024 г. в рамках усилий по снижению цен на зернобобовые. 

Заместитель министра торговли и промышленного развития Индии Сунил Бартвал сообщил, что Индия изучает способы увеличения своего экспорта в Россию. В частности, правительство Индии обратилось к России с просьбой рассмотреть возможность изменения некоторых нетарифных барьеров на экспорт морепродуктов из Индии. 

С 8 по 9 июля состоялся официальный визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву. Индийский премьер посетил Россию впервые с 2019 г. Последний раз он встречался с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде в сентябре 2022 г.

В итоговом совместном заявлении лидеры стран поставили новую цель по товарообороту – $100 млрд к 2030 г. В 2023 г. он увеличился на 66% и составил примерно $65 млрд, а за I квартал 2024 г. – $17,5 млрд, что, по словам Путина, фиксирует рост в годовом отношении на 20%. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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