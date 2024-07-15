Россия в мае стала основным поставщиком гороха в Индию
Россия стала основным экспортером гороха в Индию в мае, пишет «Прайм» со ссылкой на данные министерства коммерции и промышленности Индии.
На Россию пришелся 61% всего индийского импорта гороха, который составил в мае около $137 млн. Примерно 13% поставила Турция, 10,5% – Испания и 9,5% – Канада.
Поставки были увеличены в 1,4 раза по сравнению с месяцем ранее как в физическом, так и в денежном выражении. Как отмечает издание, в начале декабря 2023 г. Индия разрешила беспошлинный импорт желтого гороха до 30 июня 2024 г. в рамках усилий по снижению цен на зернобобовые.
Заместитель министра торговли и промышленного развития Индии Сунил Бартвал сообщил, что Индия изучает способы увеличения своего экспорта в Россию. В частности, правительство Индии обратилось к России с просьбой рассмотреть возможность изменения некоторых нетарифных барьеров на экспорт морепродуктов из Индии.
С 8 по 9 июля состоялся официальный визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву. Индийский премьер посетил Россию впервые с 2019 г. Последний раз он встречался с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде в сентябре 2022 г.
В итоговом совместном заявлении лидеры стран поставили новую цель по товарообороту – $100 млрд к 2030 г. В 2023 г. он увеличился на 66% и составил примерно $65 млрд, а за I квартал 2024 г. – $17,5 млрд, что, по словам Путина, фиксирует рост в годовом отношении на 20%.