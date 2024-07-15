Активы Silgan Holdings могут перейти под контроль «Корпорации развития Адыгеи»

В сообщении подчеркивается, что деятельность компаний является неотъемлемой частью региональных цепочек кооперации по производству продуктов питания, их консервации и реализации на рынке. «В связи с этим рассматривается возможность привлечения к управлению предприятиями АО "Корпорация развития Республики Адыгея", 100%-й пакет акций которой принадлежит Республике Адыгея», – говорится в сообщении.