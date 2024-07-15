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Активы Silgan Holdings могут перейти под контроль «Корпорации развития Адыгеи»

Ведомости

Активы американского Silgan Metal Packaging могут перейти под контроль АО «Корпорация развития Республики Адыгея», сообщается на сайте органов исполнительной власти региона.

Передача дочерних предприятий направлена на восстановление производства и его стабильное функционирование. Согласно сообщению, неучастие собственника в деятельности компаний привело к приостановке производства. В качестве целей также названы сохранение рабочих мест и накопленных компетенций по выпуску упаковки.

В сообщении подчеркивается, что деятельность компаний является неотъемлемой частью региональных цепочек кооперации по производству продуктов питания, их консервации и реализации на рынке. «В связи с этим рассматривается возможность привлечения к управлению предприятиями АО "Корпорация развития Республики Адыгея", 100%-й пакет акций которой принадлежит Республике Адыгея», – говорится в сообщении.

11 июля президент России Владимир Путин подписал указ о передаче активов холдинга Silgan Metal Packaging во временное управление Росимущества. Речь идет о двух предприятиях по выпуску металлической упаковки: ООО «Силган метал пэкаджинг Ступино» и в ООО «Силган метал пэкаджинг Энем».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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