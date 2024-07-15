Активы Silgan Holdings могут перейти под контроль «Корпорации развития Адыгеи»
Активы американского Silgan Metal Packaging могут перейти под контроль АО «Корпорация развития Республики Адыгея», сообщается на сайте органов исполнительной власти региона.
Передача дочерних предприятий направлена на восстановление производства и его стабильное функционирование. Согласно сообщению, неучастие собственника в деятельности компаний привело к приостановке производства. В качестве целей также названы сохранение рабочих мест и накопленных компетенций по выпуску упаковки.
В сообщении подчеркивается, что деятельность компаний является неотъемлемой частью региональных цепочек кооперации по производству продуктов питания, их консервации и реализации на рынке. «В связи с этим рассматривается возможность привлечения к управлению предприятиями АО "Корпорация развития Республики Адыгея", 100%-й пакет акций которой принадлежит Республике Адыгея», – говорится в сообщении.
11 июля президент России Владимир Путин подписал указ о передаче активов холдинга Silgan Metal Packaging во временное управление Росимущества. Речь идет о двух предприятиях по выпуску металлической упаковки: ООО «Силган метал пэкаджинг Ступино» и в ООО «Силган метал пэкаджинг Энем».