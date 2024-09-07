Путин и Собянин запустили первый участок Троицкой линии метро

«Хочу, в первую очередь, поздравить москвичей, тех москвичей, которые будут пользоваться этой новой линией метро. Это, безусловно, мы с вами это хорошо понимаем, меняет качество жизни людей, это очень важно. Москва делает просто выдающиеся успехи в сфере метростроения», – сказал Путин.