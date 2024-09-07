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Путин и Собянин запустили первый участок Троицкой линии метро

Ведомости

Президент России Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин дали старт первому участку Троицкой линии метро. Открытие прошло по видеосвязи в парке «Зарядье» в День города Москвы.

«Хочу, в первую очередь, поздравить москвичей, тех москвичей, которые будут пользоваться этой новой линией метро. Это, безусловно, мы с вами это хорошо понимаем, меняет качество жизни людей, это очень важно. Москва делает просто выдающиеся успехи в сфере метростроения», – сказал Путин.

На мероприятии был открыт участок длиной 8,3 км со станциями – «Новаторская», «Университет дружбы народов», «Генерала Тюленева» и «Тютчевская». На станции «Новаторская» будет возможна пересадка на Большую кольцевую линию (БКЛ).

Всего Троицкая линия составит 43 км, на ней будет 17 станций. Ветка станет самым длинным радиусом метро и самым большим за МКАД. Предполагается, что линия улучшит транспортное обслуживание примерно 1 млн москвичей. 

7 сентября в «Зарядье» президент проводит встречу с мэром столицы Собяниным, где проходят открытия социальных объектов в режиме видеоконференции. Встреча российского лидера с мэром Москвы приурочена к 877-летию города.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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