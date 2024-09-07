Путин и Собянин запустили первый участок Троицкой линии метро
Президент России Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин дали старт первому участку Троицкой линии метро. Открытие прошло по видеосвязи в парке «Зарядье» в День города Москвы.
«Хочу, в первую очередь, поздравить москвичей, тех москвичей, которые будут пользоваться этой новой линией метро. Это, безусловно, мы с вами это хорошо понимаем, меняет качество жизни людей, это очень важно. Москва делает просто выдающиеся успехи в сфере метростроения», – сказал Путин.
На мероприятии был открыт участок длиной 8,3 км со станциями – «Новаторская», «Университет дружбы народов», «Генерала Тюленева» и «Тютчевская». На станции «Новаторская» будет возможна пересадка на Большую кольцевую линию (БКЛ).
Всего Троицкая линия составит 43 км, на ней будет 17 станций. Ветка станет самым длинным радиусом метро и самым большим за МКАД. Предполагается, что линия улучшит транспортное обслуживание примерно 1 млн москвичей.
7 сентября в «Зарядье» президент проводит встречу с мэром столицы Собяниным, где проходят открытия социальных объектов в режиме видеоконференции. Встреча российского лидера с мэром Москвы приурочена к 877-летию города.