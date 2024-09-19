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В ЮАР создана новая нефтяная госкомпания SANPC

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В ЮАР создана новая нефтяная госкомпания South African National Petroleum Company (SANPC), сообщает Государственное информационное агентство страны.

SANPC образовалась в результате слияния дочерних компаний Центрального энергетического фонда, Стратегического топливного фонда, а также предприятий iGas и PetroSA. Среди задач новой компании – обеспечение энергетической безопасности, продвижение новых технологий, социально-экономического развития и стратегического партнерства.

Создание SANPC последовало за обращением президента ЮАР Сирила Рамафосы к нации в феврале 2020 г. В нем он объявил о намерении правительства перепрофилировать и «рационализировать» государственные предприятия для роста и развития ЮАР. В соответствии с этой задачей в июне того же года кабмин одобрил запрос департамента ресурсов и энергетики об объединении дочерних компаний. До создания SANPC кабмин ЮАР объявил о программе поиска нефти и газа в юго-западной части страны, пишет ТАСС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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