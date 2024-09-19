В ЮАР создана новая нефтяная госкомпания SANPC

Создание SANPC последовало за обращением президента ЮАР Сирила Рамафосы к нации в феврале 2020 г. В нем он объявил о намерении правительства перепрофилировать и «рационализировать» государственные предприятия для роста и развития ЮАР. В соответствии с этой задачей в июне того же года кабмин одобрил запрос департамента ресурсов и энергетики об объединении дочерних компаний. До создания SANPC кабмин ЮАР объявил о программе поиска нефти и газа в юго-западной части страны, пишет ТАСС.