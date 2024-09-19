В ЮАР создана новая нефтяная госкомпания SANPC
В ЮАР создана новая нефтяная госкомпания South African National Petroleum Company (SANPC), сообщает Государственное информационное агентство страны.
SANPC образовалась в результате слияния дочерних компаний Центрального энергетического фонда, Стратегического топливного фонда, а также предприятий iGas и PetroSA. Среди задач новой компании – обеспечение энергетической безопасности, продвижение новых технологий, социально-экономического развития и стратегического партнерства.
Создание SANPC последовало за обращением президента ЮАР Сирила Рамафосы к нации в феврале 2020 г. В нем он объявил о намерении правительства перепрофилировать и «рационализировать» государственные предприятия для роста и развития ЮАР. В соответствии с этой задачей в июне того же года кабмин одобрил запрос департамента ресурсов и энергетики об объединении дочерних компаний. До создания SANPC кабмин ЮАР объявил о программе поиска нефти и газа в юго-западной части страны, пишет ТАСС.