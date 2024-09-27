ФАС проверит цены на хлеб и молоко в 14 торговых сетях

Торговые сети должны будут предоставить информацию о ежемесячной динамике цен, объемах закупки и реализации с 1 января по 31 августа 2024 г. Кроме того, ФАС требует от магазинов данные о структуре розничных цен и факторах, которые влияют на разницу между розничной и отпускной ценой по каждому товару, в том числе в разных регионах.