ФАС проверит цены на хлеб и молоко в 14 торговых сетях«Азбука вкуса», «Перекресток», «Глобус» и другие сети должны будут предоставить данные за восемь месяцев
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует ценообразование на социально значимые продукты в 14 торговых сетях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Торговые сети должны будут предоставить информацию о ежемесячной динамике цен, объемах закупки и реализации с 1 января по 31 августа 2024 г. Кроме того, ФАС требует от магазинов данные о структуре розничных цен и факторах, которые влияют на разницу между розничной и отпускной ценой по каждому товару, в том числе в разных регионах.
Если при анализе выяснится, что цены были повышены необоснованно, то это станет основанием для применения мер антимонопольного реагирования, подчеркнули в ФАС.
25 сентября ФАС запросила у крупнейших производителей молочной продукции информацию о средневзвешенных оптово-отпускных ценах, а также полной себестоимости и рентабельности питьевого молока за период с января по август 2024 г. Кроме того, производители должны объяснить причины повышения цен в этот период. Если ФАС решит, что цены были увеличены необоснованно, то против компаний могут применить меры антимонопольного реагирования.
Согласно данным Росстата за период с 17 по 23 сентября, цены на питьевое молоко с декабря 2023 г. выросли на 8,31%. Подорожали также хлеб и булочные изделия из пшеничной муки (на 9,29%), говядина (8,97%), свинина (3,37%) и баранина (20,43%). Заметно выросли цены и на «борщевой набор»: картофель подорожал на 53,61%, капуста – на 24,63%, морковь – на 19,41%, свекла – на 22,95%, лук – на 16,09%.