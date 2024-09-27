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ФАС проверит цены на хлеб и молоко в 14 торговых сетях

«Азбука вкуса», «Перекресток», «Глобус» и другие сети должны будут предоставить данные за восемь месяцев
Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует ценообразование на социально значимые продукты в 14 торговых сетях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет о хлебобулочных изделиях, молочной и мясной продукции, а также овощах «борщевого» набора. В частности, с проверкой придут в «Пятерочку», «Перекресток», «Магнит», «Дикси», «Ашан», «Ленту», «Метро», «О’Кей», «Зельгрос», «Глобус», «Марию Ра», «Монетку», «Верный» и «Азбуку вкуса».

Торговые сети должны будут предоставить информацию о ежемесячной динамике цен, объемах закупки и реализации с 1 января по 31 августа 2024 г. Кроме того, ФАС требует от магазинов данные о структуре розничных цен и факторах, которые влияют на разницу между розничной и отпускной ценой по каждому товару, в том числе в разных регионах.

Если при анализе выяснится, что цены были повышены необоснованно, то это станет основанием для применения мер антимонопольного реагирования, подчеркнули в ФАС.

25 сентября ФАС запросила у крупнейших производителей молочной продукции информацию о средневзвешенных оптово-отпускных ценах, а также полной себестоимости и рентабельности питьевого молока за период с января по август 2024 г. Кроме того, производители должны объяснить причины повышения цен в этот период. Если ФАС решит, что цены были увеличены необоснованно, то против компаний могут применить меры антимонопольного реагирования.

Согласно данным Росстата за период с 17 по 23 сентября, цены на питьевое молоко с декабря 2023 г. выросли на 8,31%. Подорожали также хлеб и булочные изделия из пшеничной муки (на 9,29%), говядина (8,97%), свинина (3,37%) и баранина (20,43%). Заметно выросли цены и на «борщевой набор»: картофель подорожал на 53,61%, капуста – на 24,63%, морковь – на 19,41%, свекла – на 22,95%, лук – на 16,09%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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