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ФАС предложила новый механизм сдерживания цен на яйца

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разработала проект постановления правительства, который предполагает введение нового механизма сдерживания цен на яйца. Инициативу поддержали Минэкономразвития и Минсельхоз, сообщили «Известия» со ссылкой на ведомства.

ФАС предлагает отменить вознаграждение для торговых сетей от поставщиков за реализацию определенного количества куриных яиц. Сейчас оно составляет до 5% от стоимости приобретенной продукции. Яйца первой и второй категорий хотят включить в перечень социально значимых продовольственных товаров, за которые торговым сетям не предусмотрено вознаграждение. К таким продуктам, к примеру, также относятся хлеб, мясо курицы и пастеризованное молоко 2,5–3,2% жирности. 

В пояснительной записке, которая оказалась в распоряжении «Известий», отмечается, что благодаря такой мере у производителей появятся дополнительные средства, которые они могут направить на модернизацию и расширение производства.

В Минсельхозе заявили, что механизм положительно повлияет на ситуацию на внутреннем рынке. В Минэкономразвития рассказали, что проект постановления поступал в ведомство и был согласован.

С начала 2024 г. цена на яйца в России упали на 19,7%, а с начала сентября – на 0,3%, уточнили в Минэке. По данным Минсельхоза, сейчас отпускная цена на яйца первой и второй категорий в среднем составляет тоят 73,2 и 58,6 руб. Динамика снижения стоимости продукции транслируется и в розницу.

Куриные яйца начали дорожать в России во второй половине 2023 г. В ноябре ФАС начала проверку и призвала торговые сети добровольно снизить наценку на яйца до 5%. В ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, 14 декабря 2023 г. президент РФ Владимир Путин сообщил, что правительство РФ вовремя не открыло «в должном объеме» импорт данной продукции, что привело к увеличению стоимости. Он извинился за рост цен на яйца и пообещал, что в ближайшее время ситуация будет исправлена.

На фоне роста цен на яйца правительство РФ обнулило ввозную пошлину с 1 января по 20 июня 2024 г. В связи с этим в Россию стали ввозить яйца из дружественных стран, включая Турцию и Азербайджан.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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