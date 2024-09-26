ФАС предложила новый механизм сдерживания цен на яйца

Куриные яйца начали дорожать в России во второй половине 2023 г. В ноябре ФАС начала проверку и призвала торговые сети добровольно снизить наценку на яйца до 5%. В ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, 14 декабря 2023 г. президент РФ Владимир Путин сообщил, что правительство РФ вовремя не открыло «в должном объеме» импорт данной продукции, что привело к увеличению стоимости. Он извинился за рост цен на яйца и пообещал, что в ближайшее время ситуация будет исправлена.