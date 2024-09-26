ФАС предложила новый механизм сдерживания цен на яйца
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разработала проект постановления правительства, который предполагает введение нового механизма сдерживания цен на яйца. Инициативу поддержали Минэкономразвития и Минсельхоз, сообщили «Известия» со ссылкой на ведомства.
ФАС предлагает отменить вознаграждение для торговых сетей от поставщиков за реализацию определенного количества куриных яиц. Сейчас оно составляет до 5% от стоимости приобретенной продукции. Яйца первой и второй категорий хотят включить в перечень социально значимых продовольственных товаров, за которые торговым сетям не предусмотрено вознаграждение. К таким продуктам, к примеру, также относятся хлеб, мясо курицы и пастеризованное молоко 2,5–3,2% жирности.
В пояснительной записке, которая оказалась в распоряжении «Известий», отмечается, что благодаря такой мере у производителей появятся дополнительные средства, которые они могут направить на модернизацию и расширение производства.
В Минсельхозе заявили, что механизм положительно повлияет на ситуацию на внутреннем рынке. В Минэкономразвития рассказали, что проект постановления поступал в ведомство и был согласован.
С начала 2024 г. цена на яйца в России упали на 19,7%, а с начала сентября – на 0,3%, уточнили в Минэке. По данным Минсельхоза, сейчас отпускная цена на яйца первой и второй категорий в среднем составляет тоят 73,2 и 58,6 руб. Динамика снижения стоимости продукции транслируется и в розницу.
Куриные яйца начали дорожать в России во второй половине 2023 г. В ноябре ФАС начала проверку и призвала торговые сети добровольно снизить наценку на яйца до 5%. В ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, 14 декабря 2023 г. президент РФ Владимир Путин сообщил, что правительство РФ вовремя не открыло «в должном объеме» импорт данной продукции, что привело к увеличению стоимости. Он извинился за рост цен на яйца и пообещал, что в ближайшее время ситуация будет исправлена.
На фоне роста цен на яйца правительство РФ обнулило ввозную пошлину с 1 января по 20 июня 2024 г. В связи с этим в Россию стали ввозить яйца из дружественных стран, включая Турцию и Азербайджан.