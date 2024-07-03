Работа птицеводческих предприятий в России стабилизировалась

Работа птицеводческих предприятий в России стабилизироваласьОтпускные цены производителей на куриное яйцо с начала года снизились более чем на 20%
В России в первом полугодии 2024 г. работа птицеводческих предприятий стабилизировалась после кризиса второй половины прошлого года, что позволило серьезно снизить отпускные цены на куриные яйца. Об этом сообщается в информационно-аналитическом материале Российского птицеводческого союза (Росптицесоюз), с которым ознакомились «Ведомости».
Активное восстановление, говорится в документе, в первую очередь наблюдается у предприятий АПК, «которые производят яйцо». Отпускная цена птицеферм на этот продукт снизилась с начала года на 8–10%, следует из материалов. Представитель X5 Group (управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») сообщил «Ведомостям», что закупочные цены сети на этот продукт с января по июнь уменьшились на 21,5%. «На протяжении шести месяцев 2024 г. мы видим постепенное снижение закупочных и розничных цен после их значительного роста [ранее]», – добавил собеседник.
По состоянию на 26 июня стоимость яйца куриного у производителей в сравнении с концом прошлого года сократилась на 20,8 и 22,2% за первую и вторую категории – до 74,9 и 64,7 руб. за десяток соответственно, уточнил представитель Минсельхоза. Сейчас объемы предложения птицеводческой продукции на российском рынке, по его словам, «в полной мере удовлетворяют спрос», что благоприятно влияет на цены. Их стабилизации, отмечает представитель Минсельхоза, также способствует увеличение доли долгосрочных контрактов, что «делает ситуацию более предсказуемой».
По данным Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), к концу июня закупочная стоимость куриных яиц в среднем по стране составляла 92 руб. за десяток. Это на 18% ниже, чем в январе этого года, но на 38% выше, чем в первом полугодии 2023 г., уточнил «Ведомостям» председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев. Крупнейшие российские продуктовые ритейлеры – X5 Group, «Магнит» и «Лента», по словам Караваева, удерживают «отрицательные наценки» на куриные яйца социально значимой категории C1 («первой цены») – минус 4–6,5%, т. е. продают эту категорию товара себе в убыток.
В целом ситуация на рынках куриного яйца и мяса птицы в 2024 г. стабильна, говорит представитель «Магнита». В последние недели наблюдалось снижение цен на охлажденное мясо птицы от отдельных производителей, добавляет он. В первом полугодии 2024 г. отпускные цены на мясо птицы по сравнению со вторым полугодием 2023 г., по словам представителя группы «Черкизово», снизились на 15%. Снижение цен, поясняет он, произошло в том числе за счет роста производства этой продукции в стране. Отпускные цены на куриное мясо, по данным Минсельхоза, с января по конец июня снизились на 1,4% и составили в среднем 163,3 руб./кг.
Росстат приводит более скромные данные по снижению отпускных цен на куриные яйца. Согласно последним данным ведомства, с января по май этого года отпускные цены на них (с учетом НДС) снизились на 5% и в среднем по стране составляли 101,76 руб. за десяток. В рознице десяток яиц подешевел в среднем на 4% до 125,44 руб. В топ-5 самых продаваемых брендов яиц в прошлом году, по данным исследовательской компании NTech, входили «Павловское» (доля на рынке 9,3%), «Окское» (7,1%), «Ко-Коль»(6,8%), «Золото сеймы»(3,7%), «Роскар» (2,3%).
Источник «Ведомостей» в компании – производителе яиц говорит, что ситуация станет более стабильной с августа, когда возобновят производство Башкирская (владельцы не раскрываются) и Владимировская (принадлежит Александру Топилину) птицефабрики, пострадавшие от птичьего гриппа в 2023 г. «Ведомости» направили запросы этим предприятиям.
Президент международной консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев объясняет сезонное снижение цен на яйца недостатком спецоборудования для их переработки в другие продукты. «Летом объемы выпуска остаются стабильными, а спрос падает. Часть яиц перерабатывается, но объемы переработки недостаточны, из-за чего птицеводческим фермам приходится торговать в минус», – поясняет он.
На стоимость также влияет сезонность: весной и летом спрос на яйца у населения традиционно ниже, чем зимой, отмечает управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк. Он также напоминает про временное обнуление пошлин на импорт куриных яиц с 1 января до 30 июня 2024 г. В январе этого года Россия ввезла 60,7 млн шт., в том числе 6,7 млн из Турции и Азербайджана, 54 млн – из Белоруссии, сообщало «РИА Новости» со ссылкой на данные Россельхознадзора. «Ведомости» направили запрос в ведомство с просьбой предоставить данные по импорту за первое полугодие.
Во второй половине года яйца в России будут дорожать, прогнозируют опрошенные «Ведомостями» эксперты. На цены повлияет как сезонный фактор, так и другие причины, например подорожание логистики, указывает Березнюк. Источник «Ведомостей» в крупном производителе яиц прогнозирует рост отпускных цен на яйца «в пределах ежегодных колебаний» ближе к пиковому сезону спроса, который традиционно приходится на новогодние праздники.
При этом роста цен на куриное филе «с большой долей вероятности» не случится, считает председатель правления Национального союза мясопереработчиков Юлия Панферова. Если не будет значительных изменений валютных курсов, то цены на этот вид мяса должны оставаться на текущих уровнях, отмечает она. С начала 2024 г. действует режим беспошлинного ввоза куриного филе и импорт сдерживает рост цен на эту позицию и также косвенно положительно влияет на стоимость смежных товарных категорий, пояснила Панферова.
Куриные яйца начали дорожать в России во второй половине прошлого года. Производители снижали объемы выпуска в связи «с неблагополучной эпизоотической ситуацией» (массовое распространение инфекционных болезней среди животных. – «Ведомости»), следует из материала Росптицесоюза.
В ноябре ФАС начала проверку повышения цен на куриное яйцо и призвала торговые сети добровольно снизить наценку на него до 5%. Вопрос о резком росте цен на этот продукт в магазинах был задан президенту России Владимиру Путину в середине декабря во время прямой линии с россиянами. Спрос на яйца увеличился, а производство в РФ не выросло, пояснял тогда глава государства. Кроме того, по словам президента, правительство вовремя не сориентировалось и «не открыло импорт».
В целом за прошлый год рост стоимости куриных яиц в рознице, по данным Росстата, составил более 60%. В этом году массовых вспышек птичьего гриппа в стране, как в 2023 г., не было, отмечает Березнюк. Эпизоотическая ситуация в стране наладилась, а поголовье несушек, по его словам, стало восстанавливаться.
Это подтверждают данные Росптицесоюза. «Сейчас в стране наблюдается стабильная эпизоотическая ситуация по заболеванию птиц высокопатогенным гриппом. Новых вспышек болезни не установлено», – говорится в материале ассоциации. Тем не менее, подчеркивают в Росптицесоюзе, вероятность заноса возбудителя на птицеводческие предприятия и в личные подсобные хозяйства «остается высокой».
По последним данным Росстата за январь – май 2024 г., в России было произведено 13,8 млрд яиц против 14,4 млрд за аналогичный период прошлого года. Данные за июнь, по словам представителя ведомства, будут опубликованы во второй половине июля. К 2030 г. производство (расчетно) должно увеличиться на 9 млрд шт. в год, указано в письме.