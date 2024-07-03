Работа птицеводческих предприятий в России стабилизировалась

В целом ситуация на рынках куриного яйца и мяса птицы в 2024 г. стабильна, говорит представитель «Магнита». В последние недели наблюдалось снижение цен на охлажденное мясо птицы от отдельных производителей, добавляет он. В первом полугодии 2024 г. отпускные цены на мясо птицы по сравнению со вторым полугодием 2023 г., по словам представителя группы «Черкизово», снизились на 15%. Снижение цен, поясняет он, произошло в том числе за счет роста производства этой продукции в стране. Отпускные цены на куриное мясо, по данным Минсельхоза, с января по конец июня снизились на 1,4% и составили в среднем 163,3 руб./кг.