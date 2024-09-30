РБК: структура Лисина купила производителя «Фрутоняни» и «Липецкого бювета»
По данным источника издания, инициаторами продажи выступили собственники «Прогресса». Они искали, кому предложить бизнес по высокой цене, и нашли покупателя, подтверждает другой источник РБК, знакомый с ходом переговоров.
АО «Прогресс» до 2008 г. было частью компании по производству соков «Лебедянский», которую приобрела американская PepsiCo. «Прогресс» в сделку не вошел, производство детского питания и воды было выделено в отдельную структуру. «Прогресс» выпускает детские овощные и фруктовые соки, пюре, каши, творожки и др. под брендами «Фрутоняня» и «Малышам», а также минеральную воду «Липецкий бювет».