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РБК: структура Лисина купила производителя «Фрутоняни» и «Липецкого бювета»

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Связанные с основателем Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимиром Лисиным структуры купили липецкое АО «Прогресс», выпускающее продукцию под брендами «Фрутоняня» и «Липецкий бювет». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к одной из сторон.

По данным источника издания, инициаторами продажи выступили собственники «Прогресса». Они искали, кому предложить бизнес по высокой цене, и нашли покупателя, подтверждает другой источник РБК, знакомый с ходом переговоров.

АО «Прогресс» до 2008 г. было частью компании по производству соков «Лебедянский», которую приобрела американская PepsiCo. «Прогресс» в сделку не вошел, производство детского питания и воды было выделено в отдельную структуру. «Прогресс» выпускает детские овощные и фруктовые соки, пюре, каши, творожки и др. под брендами «Фрутоняня» и «Малышам», а также минеральную воду «Липецкий бювет».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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