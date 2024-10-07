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Orano может начать добычу урана в Монголии к 2030 году

Ведомости

Французская компания Orano может начать добывать уран в Монголии к 2030 г., сообщает агентство Bloomberg. Коммерческая добыча может начаться на руднике Зоовч Овоо спустя пять лет строительства.

В публикации отмечается, что глобальный спрос на уран восстанавливается. Если проект будет реализован, Зоовч Овоо станет крупнейшим горнодобывающим объектом в Монголии с момента разработки медно-золотого рудника Ою Толгой под руководством британско-австралийского предприятия Rio Tinto Plc.

У Монголии есть возможность стать крупным игроком на рынке урана, отмечает Bloomberg со ссылкой на источники. Проект Зоовч Овоо разрабатывался еще до 2013 г., когда французская компания Areva SA, предшественница Orano, создала совместное предприятие с монгольской ядерной компанией Mon-Atom для разработки урановых ресурсов.

Orano – государственная компания, которая является лидером атомной промышленности во Франции. До этого предприятие носило название Areva, переименование произошло после того, как компания оказалась на грани банкротства. Деятельность Orano связана с добычей урана, его переработкой и обогащением, изготовлением топливных сборок, обращением с радиоактивными отходами и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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