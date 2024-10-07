Orano может начать добычу урана в Монголии к 2030 году
Французская компания Orano может начать добывать уран в Монголии к 2030 г., сообщает агентство Bloomberg. Коммерческая добыча может начаться на руднике Зоовч Овоо спустя пять лет строительства.
В публикации отмечается, что глобальный спрос на уран восстанавливается. Если проект будет реализован, Зоовч Овоо станет крупнейшим горнодобывающим объектом в Монголии с момента разработки медно-золотого рудника Ою Толгой под руководством британско-австралийского предприятия Rio Tinto Plc.
У Монголии есть возможность стать крупным игроком на рынке урана, отмечает Bloomberg со ссылкой на источники. Проект Зоовч Овоо разрабатывался еще до 2013 г., когда французская компания Areva SA, предшественница Orano, создала совместное предприятие с монгольской ядерной компанией Mon-Atom для разработки урановых ресурсов.
Orano – государственная компания, которая является лидером атомной промышленности во Франции. До этого предприятие носило название Areva, переименование произошло после того, как компания оказалась на грани банкротства. Деятельность Orano связана с добычей урана, его переработкой и обогащением, изготовлением топливных сборок, обращением с радиоактивными отходами и др.