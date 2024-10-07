Orano может начать добычу урана в Монголии к 2030 году

Orano – государственная компания, которая является лидером атомной промышленности во Франции. До этого предприятие носило название Areva, переименование произошло после того, как компания оказалась на грани банкротства. Деятельность Orano связана с добычей урана, его переработкой и обогащением, изготовлением топливных сборок, обращением с радиоактивными отходами и др.