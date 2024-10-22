Цена на дубайский шоколад достигла 2200 рублей на фоне популярности у блогеров
Стоимость «трендового» дубайского шоколада увеличилась с 561 до 2200 руб. в октябре, пишет «РИА Новости» со ссылкой на исследование аналитического сервиса Moneyplace.
Основная часть продаж приходится на маркетплейсы. До октября шоколад продавался примерно по четыре штуки в день на Wildberries, отмечают аналитики. При этом сам рынок дубайского шоколада также является небольшим. По оценкам Moneyplace, его составляют от 200 до 400 актуальных товарных карточек на онлайн-площадках. За октябрь объем продаж на Wildberries составил почти 5,5 млн руб. за 4200 плиток шоколада, на Ozon объем продаж составил более 350 000 руб.
«Средний чек покупок растет следом за продажами – он увеличился с 561 руб. (период июль-сентябрь) до 2175 руб. на 17-20 октября», – рассказала аналитик Moneyplace Анастасия Романова.
Дубайский шоколад начал набирать популярность после обзоров блогеров и знаменитостей в интернете летом этого года. Шоколад представляет из себя хрустящую шоколадную основу и тягучую начинку из ореховой пасты.
В феврале Bloomberg писал, что цены на шоколадные изделия и косметические средства из какао в Европе и мире могут резко вырасти из-за закона Евросоюза о поставках какао, нацеленного на борьбу с вырубкой леса.
С начала 2024 г. стоимость какао взлетела примерно в 2,4 раза (в первые дни января какао-бобы стоили около $4200). Среди причин роста цен – аномально жаркая погода в Кот-д'Ивуаре, которая угрожает урожаю какао-бобов, а также сложности с судоходством в Красном море.