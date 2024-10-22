Цена на дубайский шоколад достигла 2200 рублей на фоне популярности у блогеров

Основная часть продаж приходится на маркетплейсы. До октября шоколад продавался примерно по четыре штуки в день на Wildberries, отмечают аналитики. При этом сам рынок дубайского шоколада также является небольшим. По оценкам Moneyplace, его составляют от 200 до 400 актуальных товарных карточек на онлайн-площадках. За октябрь объем продаж на Wildberries составил почти 5,5 млн руб. за 4200 плиток шоколада, на Ozon объем продаж составил более 350 000 руб.