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Bloomberg: Бразилия планирует закупить СПГ на фоне засухи в Латинской Америке

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Бразилия планирует закупки сжиженного природного газа (СПГ) в начале 2025 г., поскольку засуха в стране влияет на снижение выработки гидроэлектроэнергии, пишет Bloomberg.

Стране потребуется пять или более партий СПГ в месяц с января до марта, чтобы восполнить дефицит энергоснабжения, сообщают эксперты, опрошенные Bloomberg. Но обсуждения поставок носят предварительный характер, и контракты на поставку газа еще не заключены.

По данным Bloomberg, импорт СПГ в Бразилию растет с августа. Высокий спрос на СПГ в Бразилии возникнет, когда усилится конкуренция за поставку из-за начала сезона отопления в Северном полушарии. Египет также стал претендентом на спотовые закупки газа в зимние месяцы из-за снижения внутреннего производства и увеличения спроса.

В этом месяце в Бразилии зафиксирован самый высокий уровень производства электроэнергии на электростанциях, работающих на газе и угле, с декабря 2021 г. Этот всплеск был вызван сильной засухой, которая вынудила страну закупить рекордные объемы СПГ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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