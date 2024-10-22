Bloomberg: Бразилия планирует закупить СПГ на фоне засухи в Латинской Америке

По данным Bloomberg, импорт СПГ в Бразилию растет с августа. Высокий спрос на СПГ в Бразилии возникнет, когда усилится конкуренция за поставку из-за начала сезона отопления в Северном полушарии. Египет также стал претендентом на спотовые закупки газа в зимние месяцы из-за снижения внутреннего производства и увеличения спроса.