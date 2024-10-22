Bloomberg: Бразилия планирует закупить СПГ на фоне засухи в Латинской Америке
Бразилия планирует закупки сжиженного природного газа (СПГ) в начале 2025 г., поскольку засуха в стране влияет на снижение выработки гидроэлектроэнергии, пишет Bloomberg.
Стране потребуется пять или более партий СПГ в месяц с января до марта, чтобы восполнить дефицит энергоснабжения, сообщают эксперты, опрошенные Bloomberg. Но обсуждения поставок носят предварительный характер, и контракты на поставку газа еще не заключены.
По данным Bloomberg, импорт СПГ в Бразилию растет с августа. Высокий спрос на СПГ в Бразилии возникнет, когда усилится конкуренция за поставку из-за начала сезона отопления в Северном полушарии. Египет также стал претендентом на спотовые закупки газа в зимние месяцы из-за снижения внутреннего производства и увеличения спроса.
В этом месяце в Бразилии зафиксирован самый высокий уровень производства электроэнергии на электростанциях, работающих на газе и угле, с декабря 2021 г. Этот всплеск был вызван сильной засухой, которая вынудила страну закупить рекордные объемы СПГ.