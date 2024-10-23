Госкомпании за девять месяцев нарастили закупки у самозанятых в 1,5 раза

«Последовательному увеличению объемов закупок у самозанятых способствует распространение на них преференций, которые есть у малого и среднего бизнеса в закупках. Это решение заметно упростило участие самозанятых в закупках по 223-ФЗ и помогло за год обеспечить прирост их объема на 54% до 8,13 млрд руб. Растет также и число самозанятых – участников закупок, сегодня их уже более 7000», – заявил гендиректор компании Александр Исаевич.