Госкомпании за девять месяцев нарастили закупки у самозанятых в 1,5 раза
«Последовательному увеличению объемов закупок у самозанятых способствует распространение на них преференций, которые есть у малого и среднего бизнеса в закупках. Это решение заметно упростило участие самозанятых в закупках по 223-ФЗ и помогло за год обеспечить прирост их объема на 54% до 8,13 млрд руб. Растет также и число самозанятых – участников закупок, сегодня их уже более 7000», – заявил гендиректор компании Александр Исаевич.
На первом месте в рейтинге регионов-лидеров по объему закупок у самозанятых по итогам трех кварталов 2024 г. находится Москва (более 1,38 млрд руб.), далее следуют Курская область (1,15 млрд руб.), Московская область (0,65 млрд руб.), Санкт-Петербург и Башкирия (около 510 млн и 350 млн руб. соответственно).
Наибольшим спросом в таких сделках пользовались вспомогательные услуги, связанные с подбором финансового посредничества и страхования, а также профессиональные, научные и технические услуги, услуги в области творчества, искусства и развлечений. С 2019 г. общая сумма договоров составила 20,7 млрд руб., средняя цена – почти 610 000 руб.