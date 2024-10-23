«Газпром» изучает возможность добычи водорода из недр в Восточной Сибири
«Газпром» изучает возможность добычи природного водорода, то есть получения водорода непосредственно из недр, в частности, на месторождениях Восточной Сибири. Об этом заявил в ходе выступления на Международной конференция по водородной энергетике (IH2CON), организованной Национальным нефтегазовым форумом, генеральный директор компании «Газпром водород» (дочерняя компания «Газпрома») Константин Романов.
Природный водород также называют «белым» или «золотым». Он образуется в результате естественных геологических процессов, в отличие от «голубого» водорода, который производится путем конверсии метана «зеленого», получаемого с помощью электролиза, и других видов водорода.
Романов сообщил, что «Газпром» провел отбор проб на нескольких скважинах Ковыктинского месторождения, до конца года планирует провести их анализ, а затем приступить к поиску залежей водорода, которые можно было бы использовать для промышленной добычи.
«Мы провели отбор с нескольких скважин, выявили водород. <...> До коммерческой составляющей пока идти долго, но как пример мы хотим такое реализовать. Я думаю, что до конца года такую работу мы выполним и перейдем к стадии поиска вариантов с более высокой концентрацией водорода. <...> Сейчас мы работали с ареалом Ковыктинского месторождения», – отметил он.
Романов пояснил, что высокие перспективы добычи природного водорода, по оценке компании, есть в Якутском центре газодобычи, основным месторождением которого является Чаяндинское, и в Иркутском центре, где располагается Ковыктинское месторождение.
В кулуарах конференции Романов пояснил «Ведомостям», что образцы водорода были взяты на Ковыктинском месторождении, но не из тех скважин, где в настоящее время ведется добыча газа.
Он также отметил, что добыча природного водорода будет дешевле производства «голубого» водорода, «зеленого» водорода и других способов производства этого газа.
Как писали «Ведомости», утвержденная в декабре 2022 г. дорожная карта развития водородной энергетики в России предусматривает выпуск низкоуглеродного водорода к 2030 г. в объеме 550 000 т в год. В Атласе водородных проектов Минпромторга, опубликованном в 2021 г., перечислены 33 российских проекта по производству водорода и аммиака в 18 регионах. В более поздних документах Минэнерго были указаны лишь некоторые их них в пяти водородных кластерах – на Северо-Западе, на Ямале, в Восточной Сибири, в Якутии и на Сахалине.