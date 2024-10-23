«Газпром» изучает возможность добычи водорода из недр в Восточной Сибири

Как писали «Ведомости», утвержденная в декабре 2022 г. дорожная карта развития водородной энергетики в России предусматривает выпуск низкоуглеродного водорода к 2030 г. в объеме 550 000 т в год. В Атласе водородных проектов Минпромторга, опубликованном в 2021 г., перечислены 33 российских проекта по производству водорода и аммиака в 18 регионах. В более поздних документах Минэнерго были указаны лишь некоторые их них в пяти водородных кластерах – на Северо-Западе, на Ямале, в Восточной Сибири, в Якутии и на Сахалине.