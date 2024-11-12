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Кабмин включил шесть ведомств в перечень для централизованных закупок

Ведомости

Правительство России расширило перечень участников централизованных закупок, добавив в него два министерства и четыре ведомства. Об этом сообщается на сайте кабмина, соответствующее постановление подписано.

«С 1 января 2026 г. к централизованным закупкам <...> присоединятся еще шесть федеральных министерств и ведомств: Минсельхоз, Минвостокразвития, Россельхознадзор, Росалкогольтабакконтроль, Росгидромет и Росводресурсы», – говорится в сообщении. Сейчас централизованные закупки в экспериментальном режиме проводятся для Федеральной пробирной палаты, Росимущества, Рослесхоза и Росрыболовства, напомнили в кабмине.

Перечисленные госструктуры централизованно будут закупать канцелярию и бумагу, хозяйственные принадлежности, спецодежду и обувь, транспортные средства и др. Условия централизованных закупок также будут распространяться на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

В сентябре правительство утвердило «дорожную карту» по внедрению практики централизованных закупок. В рамках централизации в роли госзаказчика выступает специализированная организация, которая представляет интересы сразу нескольких структур. В кабмине отметили, что это позволит избавить госорганы от части административных процедур при проведении тендеров, а также снизить стоимость товаров или услуг за счет большого объема закупок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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