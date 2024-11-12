Кабмин включил шесть ведомств в перечень для централизованных закупок

В сентябре правительство утвердило «дорожную карту» по внедрению практики централизованных закупок. В рамках централизации в роли госзаказчика выступает специализированная организация, которая представляет интересы сразу нескольких структур. В кабмине отметили, что это позволит избавить госорганы от части административных процедур при проведении тендеров, а также снизить стоимость товаров или услуг за счет большого объема закупок.