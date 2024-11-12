Кабмин включил шесть ведомств в перечень для централизованных закупок
Правительство России расширило перечень участников централизованных закупок, добавив в него два министерства и четыре ведомства. Об этом сообщается на сайте кабмина, соответствующее постановление подписано.
«С 1 января 2026 г. к централизованным закупкам <...> присоединятся еще шесть федеральных министерств и ведомств: Минсельхоз, Минвостокразвития, Россельхознадзор, Росалкогольтабакконтроль, Росгидромет и Росводресурсы», – говорится в сообщении. Сейчас централизованные закупки в экспериментальном режиме проводятся для Федеральной пробирной палаты, Росимущества, Рослесхоза и Росрыболовства, напомнили в кабмине.
Перечисленные госструктуры централизованно будут закупать канцелярию и бумагу, хозяйственные принадлежности, спецодежду и обувь, транспортные средства и др. Условия централизованных закупок также будут распространяться на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
В сентябре правительство утвердило «дорожную карту» по внедрению практики централизованных закупок. В рамках централизации в роли госзаказчика выступает специализированная организация, которая представляет интересы сразу нескольких структур. В кабмине отметили, что это позволит избавить госорганы от части административных процедур при проведении тендеров, а также снизить стоимость товаров или услуг за счет большого объема закупок.