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Кабмин утвердил «дорожную карту» по внедрению практики централизованных закупок

Ведомости

Правительство утвердило «дорожную карту» по внедрению практики централизованных закупок, сообщается на официальном сайте. Соответствующее распоряжение подписал председатель кабмина Михаил Мишустин.

В рамках централизации в роли госзаказчика выступает специализированная организация, которая представляет интересы сразу нескольких структур. В кабмине отметили, что это позволит избавить госорганы от части административных процедур при проведении тендеров, а также снизить стоимость товаров или услуг за счет большого объема закупок.

Согласно подписанному распоряжению, Минфин и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) к 1 декабря должны определить первую группу из десяти федеральных министерств и ведомств, которые с 2026 г. будут проводить централизованные закупки с помощью уполномоченных казенных учреждений. Вместе с этим ведомства должны утвердить перечень типовых товаров, работ и услуг, в отношении которых будут идти централизованные закупки.

К 1 декабря 2025 г. определят вторую группу – еще десять федеральных структур, которые станут участниками централизованных закупок с 2027 г. Третью группу определят к 1 декабря 2026 г., она начнет работу в таком же режиме с 2028 г.

Сейчас централизованные закупки касаются только офисной бумаги и канцелярских принадлежностей для четырех федеральных органов исполнительной власти: Федеральной пробирной палаты, Росимущества, Рослесхоза и Росрыболовства. Они начались в 2020 г. в качестве эксперимента и будут продолжены в бессрочном режиме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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