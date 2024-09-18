Кабмин утвердил «дорожную карту» по внедрению практики централизованных закупок
Правительство утвердило «дорожную карту» по внедрению практики централизованных закупок, сообщается на официальном сайте. Соответствующее распоряжение подписал председатель кабмина Михаил Мишустин.
В рамках централизации в роли госзаказчика выступает специализированная организация, которая представляет интересы сразу нескольких структур. В кабмине отметили, что это позволит избавить госорганы от части административных процедур при проведении тендеров, а также снизить стоимость товаров или услуг за счет большого объема закупок.
Согласно подписанному распоряжению, Минфин и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) к 1 декабря должны определить первую группу из десяти федеральных министерств и ведомств, которые с 2026 г. будут проводить централизованные закупки с помощью уполномоченных казенных учреждений. Вместе с этим ведомства должны утвердить перечень типовых товаров, работ и услуг, в отношении которых будут идти централизованные закупки.
К 1 декабря 2025 г. определят вторую группу – еще десять федеральных структур, которые станут участниками централизованных закупок с 2027 г. Третью группу определят к 1 декабря 2026 г., она начнет работу в таком же режиме с 2028 г.
Сейчас централизованные закупки касаются только офисной бумаги и канцелярских принадлежностей для четырех федеральных органов исполнительной власти: Федеральной пробирной палаты, Росимущества, Рослесхоза и Росрыболовства. Они начались в 2020 г. в качестве эксперимента и будут продолжены в бессрочном режиме.