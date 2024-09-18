Кабмин утвердил «дорожную карту» по внедрению практики централизованных закупок

Согласно подписанному распоряжению, Минфин и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) к 1 декабря должны определить первую группу из десяти федеральных министерств и ведомств, которые с 2026 г. будут проводить централизованные закупки с помощью уполномоченных казенных учреждений. Вместе с этим ведомства должны утвердить перечень типовых товаров, работ и услуг, в отношении которых будут идти централизованные закупки.