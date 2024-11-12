Нефтяной гигант Shell выиграл апелляцию на решение суда о снижении выбросов
Апелляционный суд в Гааге постановил отменить решение окружного суда, предписывающее британской нефтегазовой компании Shell сократить выбросы парниковых газов на 45% к 2030 году. Об этом сообщает CNBS.
«Апелляционный суд в Гааге постановил, что, хотя Shell обязана сократить выбросы углекислого газа, он не может определить степень этого сокращения. Таким образом, дело против Shell было полностью закрыто», – говорится в материале.
По словам гендиректора Shell Ваэля Савана, компания сохраняет цель избавиться от выбросов к 2050 г.
В мае 2021 г. окружной суд Гааги постановил, что к 2030 г. Shell должна сократить выбросы парниковых газов на 45% по сравнению с уровнем 2019 г. В 2019 г. иск против Shell подали занимающаяся защитой окружающей среды организация Milieudefensie, голландское отделение «Друзей Земли», шесть других организаций и более чем 17 000 граждан Нидерландов. Shell обжаловала решение, после чего перенесла свою штаб-квартиру из Гааги в Великобританию. По данным CBNS, решение окружного суда Гааги имело юридическую силу только в Нидерландах.
Директор Milieudefensie Дональд Полс назвал решение апелляционного суда неудачей для климатического движения и миллионов людей по всему миру. «Но любой, кто нас немного знает, понимает, что мы никогда не сдаемся», – добавил он.
15 октября «Ведомости» писали, что Генпрокуратура России потребовала взыскать со структур Shell более 1 млрд евро убытков. В число ответчиков, помимо британской Shell, также входит ее европейская «дочка» Shell Energy Europe Ltd., ряд нидерландских структур компании и российская ООО «Шелл нефтегаз девелопмент».
Shell заявила о выходе из всех российских активов в конце февраля 2022 г. До начала военной операции на Украине нефтяному гиганту принадлежало 27,5% минус одна акция оператора «Сахалина-2» — компании Sakhalin Energy. В конце июля 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому оператором проекта стало российское юридическое лицо — «Сахалинская энергия». В марте 2024 года «Газпром» выкупил долю Shell в 25,7% в операторе проекта «Сахалин-2» за 94,8 млрд рублей. «Ведомости» писали, что изначально эту долю планировал приобрести «Новатэк».