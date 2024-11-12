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Нефтяной гигант Shell выиграл апелляцию на решение суда о снижении выбросов

Ведомости

Апелляционный суд в Гааге постановил отменить решение окружного суда, предписывающее британской нефтегазовой компании Shell сократить выбросы парниковых газов на 45% к 2030 году. Об этом сообщает CNBS.

«Апелляционный суд в Гааге постановил, что, хотя Shell обязана сократить выбросы углекислого газа, он не может определить степень этого сокращения. Таким образом, дело против Shell было полностью закрыто», – говорится в материале.

По словам гендиректора Shell Ваэля Савана, компания сохраняет цель избавиться от выбросов к 2050 г.

В мае 2021 г. окружной суд Гааги постановил, что к 2030 г. Shell должна сократить выбросы парниковых газов на 45% по сравнению с уровнем 2019 г. В 2019 г. иск против Shell подали занимающаяся защитой окружающей среды организация Milieudefensie, голландское отделение «Друзей Земли», шесть других организаций и более чем 17 000 граждан Нидерландов. Shell обжаловала решение, после чего перенесла свою штаб-квартиру из Гааги в Великобританию. По данным CBNS, решение окружного суда Гааги имело юридическую силу только в Нидерландах.

Директор Milieudefensie Дональд Полс назвал решение апелляционного суда неудачей для климатического движения и миллионов людей по всему миру. «Но любой, кто нас немного знает, понимает, что мы никогда не сдаемся», – добавил он.

15 октября «Ведомости» писали, что Генпрокуратура России потребовала взыскать со структур Shell более 1 млрд евро убытков. В число ответчиков, помимо британской Shell, также входит ее европейская «дочка» Shell Energy Europe Ltd., ряд нидерландских структур компании и российская ООО «Шелл нефтегаз девелопмент».

Shell заявила о выходе из всех российских активов в конце февраля 2022 г. До начала военной операции на Украине нефтяному гиганту принадлежало 27,5% минус одна акция оператора «Сахалина-2» — компании Sakhalin Energy. В конце июля 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому оператором проекта стало российское юридическое лицо — «Сахалинская энергия». В марте 2024 года «Газпром» выкупил долю Shell в 25,7% в операторе проекта «Сахалин-2» за 94,8 млрд рублей. «Ведомости» писали, что изначально эту долю планировал приобрести «Новатэк».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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