Нефтяной гигант Shell выиграл апелляцию на решение суда о снижении выбросов

В мае 2021 г. окружной суд Гааги постановил, что к 2030 г. Shell должна сократить выбросы парниковых газов на 45% по сравнению с уровнем 2019 г. В 2019 г. иск против Shell подали занимающаяся защитой окружающей среды организация Milieudefensie, голландское отделение «Друзей Земли», шесть других организаций и более чем 17 000 граждан Нидерландов. Shell обжаловала решение, после чего перенесла свою штаб-квартиру из Гааги в Великобританию. По данным CBNS, решение окружного суда Гааги имело юридическую силу только в Нидерландах.