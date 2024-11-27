Путин заявил о планах нарастить поставки газа в Узбекистан через Казахстан

27 ноября Путин прибыл в Казахстан с двухдневным государственным визитом. В ходе встречи в Астане лидеры двух стран подписали совместное заявление об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка. Всего в рамках государственного визита сторонами было подписано 20 межправительственных, межведомственных и коммерческих документов.