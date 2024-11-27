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Путин заявил о планах нарастить поставки газа в Узбекистан через Казахстан

Ведомости

Россия будет наращивать поставки газа в Узбекистан через территорию Казахстана, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XX форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

«С прошлого года газ из России прокачивается через территорию Казахстана в соседний Узбекистан. И такие поставки мы будем наращивать», – сказал Путин (цитата по «Интерфаксу»).

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил также, что подписано соглашение с «Газпромом» о транзите российского газа в Киргизию. Прорабатываются долгосрочные поставки российского газа в Казахстан, добавил он.

27 ноября Путин прибыл в Казахстан с двухдневным государственным визитом. В ходе встречи в Астане лидеры двух стран подписали совместное заявление об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка. Всего в рамках государственного визита сторонами было подписано 20 межправительственных, межведомственных и коммерческих документов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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