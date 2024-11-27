Путин заявил о планах нарастить поставки газа в Узбекистан через Казахстан
Россия будет наращивать поставки газа в Узбекистан через территорию Казахстана, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XX форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
«С прошлого года газ из России прокачивается через территорию Казахстана в соседний Узбекистан. И такие поставки мы будем наращивать», – сказал Путин (цитата по «Интерфаксу»).
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил также, что подписано соглашение с «Газпромом» о транзите российского газа в Киргизию. Прорабатываются долгосрочные поставки российского газа в Казахстан, добавил он.
27 ноября Путин прибыл в Казахстан с двухдневным государственным визитом. В ходе встречи в Астане лидеры двух стран подписали совместное заявление об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка. Всего в рамках государственного визита сторонами было подписано 20 межправительственных, межведомственных и коммерческих документов.