«Ригла» выкупила почти половину бизнеса сети «Аптека со склада» в Поволжье

Сеть «Апрель» по итогам девяти месяцев 2024 г. увеличила выручку на 55% год к году до 136,4 млрд руб., став лидером аптечного рынка по обороту. «Ригла», много лет удерживавшая первую позицию, впервые с 2018 г. оказалась на второй строчке. За отчетный период она заработала 136,2 млрд руб. (+24%), число ее аптек достигло 4920 шт.