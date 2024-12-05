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«Ригла» выкупила почти половину бизнеса сети «Аптека со склада» в Поволжье

Ведомости

«Ригла» завершила сделку по покупке около половины бизнеса сети «Аптека со склада» в Поволжье. В фармкомпании планируют, что сделка увеличит выручку в этом федеральном округе на четверть уже в начале следующего года, сообщили представители компании. Первым об этом написал «Коммерсантъ».

«Ригла» заключила сделку по приобретению у ГК «Фармсклад» 47 аптек сети «Аптека со склада» в Саратовской области (37 аптек) и Волгограде (10 аптек). Эти точки уже переименованы в «Здравсити». У «Фармсклада» еще остается 57 аптек.

Руководящий директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов оценил стоимость сделки в диапазоне от 300 млн до 500 млн руб. без учета долгов и других обязательств продавца. Он считает, что вложенные средства можно вернуть за три – четыре года.

«Ригла» прогнозирует, что расширение сети в Саратовской и Волгоградской областях приведет к увеличению выручки на 25% в I квартале 2025 г. В настоящее время в этих регионах работают 119 и 53 аптеки соответственно. Представители компании подтвердили, что рассматривают возможность приобретения как отдельных аптек, так и целых сетей.

Сеть «Апрель» по итогам девяти месяцев 2024 г. увеличила выручку на 55% год к году до 136,4 млрд руб., став лидером аптечного рынка по обороту. «Ригла», много лет удерживавшая первую позицию, впервые с 2018 г. оказалась на второй строчке. За отчетный период она заработала 136,2 млрд руб. (+24%), число ее аптек достигло 4920 шт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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