«Ригла» выкупила почти половину бизнеса сети «Аптека со склада» в Поволжье
«Ригла» завершила сделку по покупке около половины бизнеса сети «Аптека со склада» в Поволжье. В фармкомпании планируют, что сделка увеличит выручку в этом федеральном округе на четверть уже в начале следующего года, сообщили представители компании. Первым об этом написал «Коммерсантъ».
«Ригла» заключила сделку по приобретению у ГК «Фармсклад» 47 аптек сети «Аптека со склада» в Саратовской области (37 аптек) и Волгограде (10 аптек). Эти точки уже переименованы в «Здравсити». У «Фармсклада» еще остается 57 аптек.
Руководящий директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов оценил стоимость сделки в диапазоне от 300 млн до 500 млн руб. без учета долгов и других обязательств продавца. Он считает, что вложенные средства можно вернуть за три – четыре года.
«Ригла» прогнозирует, что расширение сети в Саратовской и Волгоградской областях приведет к увеличению выручки на 25% в I квартале 2025 г. В настоящее время в этих регионах работают 119 и 53 аптеки соответственно. Представители компании подтвердили, что рассматривают возможность приобретения как отдельных аптек, так и целых сетей.
Сеть «Апрель» по итогам девяти месяцев 2024 г. увеличила выручку на 55% год к году до 136,4 млрд руб., став лидером аптечного рынка по обороту. «Ригла», много лет удерживавшая первую позицию, впервые с 2018 г. оказалась на второй строчке. За отчетный период она заработала 136,2 млрд руб. (+24%), число ее аптек достигло 4920 шт.