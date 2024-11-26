На аптечном рынке России сменился лидер впервые за пять лет«Апрель» обошел «Риглу» по выручке за счет активного открытия новых торговых точек
Сеть «Апрель» по итогам девяти месяцев 2024 г. увеличила выручку на 55% год к году до 136,4 млрд руб., став лидером аптечного рынка по обороту. Это следует из отчета аналитической компании DSM Group, с которым ознакомились «Ведомости». «Ригла», много лет удерживавшая первую позицию, впервые с 2018 г. оказалась на второй строчке. За отчетный период она заработала 136,2 млрд руб. (+24%), число ее аптек достигло 4920 шт.
Отрыв пока небольшой и борьба будет продолжаться до конца года, обращает внимание гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. Эксперт отмечает, что сети «Апрель» удалось вырваться вперед за счет активного открытия новых аптек, число которых в январе – сентябре достигло 8470 шт. (+21% год к году). Компактный формат у «Апреля» позволяет открывать их там, где большинство других участников рынка не могут себе этого позволить, добавляет директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.