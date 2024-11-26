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На аптечном рынке России сменился лидер впервые за пять лет

«Апрель» обошел «Риглу» по выручке за счет активного открытия новых торговых точек
Анастасия Ковалева
Полина Гриценко
Алексей Даничев / РИА Новости

Сеть «Апрель» по итогам девяти месяцев 2024 г. увеличила выручку на 55% год к году до 136,4 млрд руб., став лидером аптечного рынка по обороту. Это следует из отчета аналитической компании DSM Group, с которым ознакомились «Ведомости». «Ригла», много лет удерживавшая первую позицию, впервые с 2018 г. оказалась на второй строчке. За отчетный период она заработала 136,2 млрд руб. (+24%), число ее аптек достигло 4920 шт.

Отрыв пока небольшой и борьба будет продолжаться до конца года, обращает внимание гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. Эксперт отмечает, что сети «Апрель» удалось вырваться вперед за счет активного открытия новых аптек, число которых в январе – сентябре достигло 8470 шт. (+21% год к году). Компактный формат у «Апреля» позволяет открывать их там, где большинство других участников рынка не могут себе этого позволить, добавляет директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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