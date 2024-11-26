На аптечном рынке России сменился лидер впервые за пять лет

Отрыв пока небольшой и борьба будет продолжаться до конца года, обращает внимание гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. Эксперт отмечает, что сети «Апрель» удалось вырваться вперед за счет активного открытия новых аптек, число которых в январе – сентябре достигло 8470 шт. (+21% год к году). Компактный формат у «Апреля» позволяет открывать их там, где большинство других участников рынка не могут себе этого позволить, добавляет директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.