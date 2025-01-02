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Apple предложит скидки на iPhone в Китае из-за усиления конкуренции

Ведомости

Apple предложит скидки до 500 юаней ($68,5) на свои последние модели iPhone в Китае в стремлении защитить свою долю рынка от растущей конкуренции со стороны местных производителей, в частности Huawei. Об этом сообщает агентство Reuters.

Согласно информации на сайте, четырехдневная акция, которая продлится с 4 по 7 января, распространяется на несколько моделей iPhone при покупке с использованием определенных способов оплаты.

Флагманский iPhone 16 Pro с начальной ценой 7999 юаней и iPhone 16 Pro Max с начальной ценой 9999 юаней получат самую большую скидку в 500 юаней. iPhone 16 и iPhone 16 Plus получат скидку в 400 юаней. Акция Apple также включает скидки от 200 до 300 юаней на более старые модели iPhone и другие категории товаров, например MacBook и iPad. Для получения скидок клиенты должны использовать специальные способы оплаты, включая WeChat Pay или Alipay.

Apple сталкивается с сокращением доли рынка в Китае, крупнейшем в мире рынке смартфонов, где местные производители усилили конкуренцию. С момента своего возвращения в премиум-сегмент в августе 2023 г. с чипами местного производства компания Huawei стала особенно сильным конкурентом. За выходные компания Huawei снизила цены на различные устройства высокого класса, в том числе на мобильные телефоны, на 3000 юаней на одной из ведущих китайских платформ электронной коммерции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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