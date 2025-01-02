Apple предложит скидки на iPhone в Китае из-за усиления конкуренции

Apple сталкивается с сокращением доли рынка в Китае, крупнейшем в мире рынке смартфонов, где местные производители усилили конкуренцию. С момента своего возвращения в премиум-сегмент в августе 2023 г. с чипами местного производства компания Huawei стала особенно сильным конкурентом. За выходные компания Huawei снизила цены на различные устройства высокого класса, в том числе на мобильные телефоны, на 3000 юаней на одной из ведущих китайских платформ электронной коммерции.