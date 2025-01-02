Apple предложит скидки на iPhone в Китае из-за усиления конкуренции
Согласно информации на сайте, четырехдневная акция, которая продлится с 4 по 7 января, распространяется на несколько моделей iPhone при покупке с использованием определенных способов оплаты.
Флагманский iPhone 16 Pro с начальной ценой 7999 юаней и iPhone 16 Pro Max с начальной ценой 9999 юаней получат самую большую скидку в 500 юаней. iPhone 16 и iPhone 16 Plus получат скидку в 400 юаней. Акция Apple также включает скидки от 200 до 300 юаней на более старые модели iPhone и другие категории товаров, например MacBook и iPad. Для получения скидок клиенты должны использовать специальные способы оплаты, включая WeChat Pay или Alipay.
Apple сталкивается с сокращением доли рынка в Китае, крупнейшем в мире рынке смартфонов, где местные производители усилили конкуренцию. С момента своего возвращения в премиум-сегмент в августе 2023 г. с чипами местного производства компания Huawei стала особенно сильным конкурентом. За выходные компания Huawei снизила цены на различные устройства высокого класса, в том числе на мобильные телефоны, на 3000 юаней на одной из ведущих китайских платформ электронной коммерции.