Мишустин поручил ВЭБ.РФ поддержать строительство шести новых аэропортов
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил ВЭБ.РФ поддержать строительство шести новых аэропортов. Об этом глава кабмина заявил на встрече с председателем ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым.
«Сейчас у нас подано заявок еще на строительство шести новых аэропортов. Мы понимаем ответственность по подписанию новых кредитных соглашений. Базовая инфраструктура, в том числе и аналитиками Центрального банка, признается как то, что расшивает самые узкие места», – рассказал Шувалов.
Речь идет об аэропортах в Краснодаре, Салехарде, Горно-Алтайске, Магнитогорске, Омске и Архызе. По словам Шувалова, это города, в которых есть высокий промышленный потенциал и очень высокий туристический потенциал.
Летом 2023 г. председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф сообщал, что Сбербанк построит в Горно-Алтайске новый аэропорт с пропускной способностью 1,2 млн пассажиров. «Правительство тоже должно свою часть инфраструктуры построить: расширение полосы на 550 м, строительство перронов», – говорил он. Он заявлял, что проект может быть завершен на горизонте от трех лет.