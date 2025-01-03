Мишустин поручил ВЭБ.РФ поддержать строительство шести новых аэропортов

Летом 2023 г. председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф сообщал, что Сбербанк построит в Горно-Алтайске новый аэропорт с пропускной способностью 1,2 млн пассажиров. «Правительство тоже должно свою часть инфраструктуры построить: расширение полосы на 550 м, строительство перронов», – говорил он. Он заявлял, что проект может быть завершен на горизонте от трех лет.