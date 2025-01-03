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Мишустин поручил ВЭБ.РФ поддержать строительство шести новых аэропортов

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил ВЭБ.РФ поддержать строительство шести новых аэропортов. Об этом глава кабмина заявил на встрече с председателем ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым.

«Сейчас у нас подано заявок еще на строительство шести новых аэропортов. Мы понимаем ответственность по подписанию новых кредитных соглашений. Базовая инфраструктура, в том числе и аналитиками Центрального банка, признается как то, что расшивает самые узкие места», – рассказал Шувалов.

Речь идет об аэропортах в Краснодаре, Салехарде, Горно-Алтайске, Магнитогорске, Омске и Архызе. По словам Шувалова, это города, в которых есть высокий промышленный потенциал и очень высокий туристический потенциал.

Летом 2023 г. председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф сообщал, что Сбербанк построит в Горно-Алтайске новый аэропорт с пропускной способностью 1,2 млн пассажиров. «Правительство тоже должно свою часть инфраструктуры построить: расширение полосы на 550 м, строительство перронов», – говорил он. Он заявлял, что проект может быть завершен на горизонте от трех лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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